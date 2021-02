Bolzano: concorso per ispettori contabili

Selezione pubblica per assumere ispettori contabili presso la Provincia di Bolzano: requisiti e istruzioni per candidarsi.

La Provincia di Bolzano ha indetto una selezione pubblica per assumere ispettori contabili, che saranno inseriti con contratto a tempo determinato, pieno e/o parziale. Il concorso è rivolto ai candidati in possesso dell’attestato di bilinguismo di livello C1 (ex livello A) o dell’esame di ladino C1 (per ladini).

Altri requisiti per partecipare alla selezione riguardano l’aver portato avanti gli studi universitari almeno quadriennali nelle discipline economia, commercio, scienze bancarie, scienze assicurative, economia politica, economia aziendale. La sede di lavoro sarà prevalentemente Bolzano.

La graduatoria stilata al termine della procedura concorsuale avrà validità fino al 32 dicembre 2023. Il concorso consisterà nel superamento di una prova orale. Per partecipare è necessario inviare la propria candidatura entro il 9 marzo 2021 all’Ufficio Assunzioni personale tramite PEC (indirizzo personalaufnahme.assunzionipersonale@pec.prov.bz.it), o in alternativa inviando un’email all’indirizzo assunzionipersonale@provincia.bz.it. Maggiori informazioni sono reperibili consultando il bando sul portale della Provincia di Bolzano.