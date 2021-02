Roma: voucher taxi per docenti e ATA

Roma Capitale concede 25 euro al giorno in voucher taxi ai docenti e al personale ATA in servizio per evitare i mezzi pubblici.

La Regione Lazio stanzia un plafond di risorse ad hoc per la concessione di voucher Taxi gratuiti destinati ai docenti e al personale ATA, operativi presso gli istituti scolastici pubblici della Capitale. Obiettivo del progetto School ride LAZIO è quello di facilitare la mobilità del personale scolastico sul territorio per l’intera durata del periodo di emergenza.

I docenti e il personale ATA, infatti, potranno recarsi al lavoro anche utilizzando voucher Taxi per un importo massimo di 12,50 euro a corsa, fino a due volte al giorno.

Per accedere è necessario essere in possesso di SPID e collegarsi alla WebApp dedicata. Alla fine della corsa, chi usufruisce del servizio è tenuto a mostrare all’operatore Taxi il QR code del voucher, precedentemente attivato sulla WebApp, in modo da scalare l’importo coperto dal voucher dal totale da pagare. Ogni mese Astral S.p.A. emetterà un bonifico a favore di ogni operatore Taxi di importo uguale alla somma dei voucher ricevuti.

Continua l’impegno della Regione Lazio a favore delle attività scolastiche – dichiara l’Assessore ai Lavori Pubblici e Tutela del Territorio, Mobilità Mauro Alessandri -. Dopo le Linee S, rete di bus integrativi per gli studenti, è ora il momento di una misura per facilitare la mobilità di docenti e personale ATA.

Il sistema dei voucher, che sarà attivo per l’intera durata del periodo di emergenza, ci permetterà di decongestionare ulteriormente metro e autobus e di garantire gli spostamenti in totale sicurezza. Come già quello offerto dalle Linee S, inoltre, ancora un supporto flessibile e calibrato sulle esigenze di chi, come il personale scolastico, assicura quotidianamente un servizio pubblico essenziale.