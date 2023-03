Equo compenso per i professionisti a un passo dalla legge

Legge sull'equo compenso ai professionisti in dirittura d'arrivo: tutele rispetto ai contraenti forti per tutte le prestazioni rese.

Il Senato ha approvato all’unanimità il ddl 495 in materia di equo compenso per le prestazioni professionali. Manca solo un ultimo step formale, ossia un ultimo rapido passaggio alla Camera in terza lettura per la modifica di un rimando legale ad un articolo oggi abrogato.

Ddl Equo compenso ai Professionisti: cosa prevede 26 Gennaio 2023 Il disegno di legge introduce l’obbligo di un’adeguata remunerazione per i servizi svolti da tutti i professionisti, tutelandoli soprattutto nei confronti dei cosiddetti contraenti forti, ossia la Pubblica Amministrazione e le imprese bancarie e assicurative (assieme alle loro controllate e mandatarie), così come tutte le aziende con più di 50 dipendenti o un fatturato di oltre 10 milioni di euro.

Sono vietati gli accordi che prevedono compensi al di sotto della soglia minima predeterminata per la prestazione (le soglie saranno stabilite da appositi decreti) e sono nulli i patti che vietano la richiesta di acconti in corso d’opera o che impongano di anticipare le spese necessarie allo svolgimento della prestazione. Analoga classificazione per le clausole e i patti che riconoscano al committente vantaggi non proporzionati alla prestazione fruita.

=> Calcolo compenso professionale

Nel testo approvato sono rimaste le sanzioni ai professionisti che accettano compensi inferiori rispetto a quelli previsti, un punto molto controverso e su cui potrebbe dunque esserci ancora qualche margine di manovra. Si prevede intanto che alla Camera il disegno di legge sia approvato senza ulteriori modifiche; il Governo interverrà in un momento successivo per gli eventuali miglioramenti.