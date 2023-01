Gare d’appalto: esclusione per i professionisti non iscritti all’Albo

Controlli fiscali sulle nuove Partite IVA dal 2023: multa e cauzione per le cessazioni d’ufficio ma niente responsabilità in solido per l’intermediario.

Professionisti: redditi in calo, ma non per tutti

Eapporto sulle libere professioni in Italia, che vanta il primato in Europa per numero di professionisti attivi: in calo redditi e datori di lavoro.