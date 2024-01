Certificazione Parità di Genere: cercasi consulenti per le PMI

Riaprono le candidature per iscriversi all’elenco di esperti chiamati a offrire assistenza alle PMI per la Certificazione della Parità di Genere.

Unioncamere ha riaperto i termini di presentazione delle candidature per far parte dell’elenco di esperti che offrano attività di assistenza tecnico-consulenziale alle PMI per ottenere la Certificazione di parità di genere (di cui all’articolo 46-bis del decreto legislativo n. 198/2006).

L’iniziativa è promossa dal Dipartimento delle Pari Opportunità. Le domande per iscriversi all’elenco possono essere inviate entro il 5 febbraio 2024.

Certificazione Parità di Genere: elenco esperti

L’avviso pubblico – riservato alle persone fisiche titolari di partita IVA – è mirato a creare un elenco, pubblicato sul sito di Unioncamere, contenente i nominativi degli esperti che avranno il compito di supportare le imprese nel percorso di certificazione per la parità di genere, attraverso servizi di assistenza tecnica e accompagnamento.

Come noto, infatti, è previsto un esonero contributivo (fino all’1% dei versamenti totali, con tetto massimo di 50mila euro) per le aziende in possesso della Certificazione, che può essere richiesta tramite il Portale delle Agevolazioni (ex DiResCo) dell’INPS.

Requisiti per essere consulenti delle PMI

Per gli esperti in elenco è previsto un impegno di almeno dieci giornate per anno ed un compenso di 500 euro a giornata (otto ore) comprensivo di IVA, costi professionali, e oneri di legge. L'assistenza è offerta in remoto, con incontri da 4 ore ciascuno anche nella stessa giornata. La scelta dell'esperto in elenco è operata direttamente dall'impresa sulla base delle disponibilità indicate attraverso piattaforma dedicata.

Possono candidarsi coloro che sono in possesso dei seguenti requisiti:

aver conseguito la laurea specialistica/magistrale prevista dall’ordinamento universitario vigente, o diploma di laurea conseguito in base all’ordinamento previgente al D.M. 509/99;

È anche necessario possedere competenze specifiche in ambito parità di genere, sistemi di gestione per la qualità (SGQ) e relativi alla prassi UNI/PdR 125:2022, norme UNI ISO 30415:2021, SA 8000 e/o alla PAS 24000, diritto del lavoro.

A essere valutata sarà anche la qualifica di Auditor/Lead Auditor di sistemi di gestione per la parità di genere – UNI PdR 125:2022, oltre a eventuali esperienze per conto di enti di certificazione accreditati.