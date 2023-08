Periti industriali: le nuove lauree abilitanti

Cosa prevede il decreto del MUR che rende la laurea abilitante all’esercizio della professione di perito industriale.

È stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il decreto del Ministero dell’Università e della Ricerca che detta nuove disposizioni in materia di titoli universitari abilitanti, nello specifico dedicati alla laurea in professioni tecniche industriali e dell’informazione (Classe L-P03).

Laurearsi conviene: atenei e discipline con gli stipendi più alti 1 Agosto 2023

Con l’obiettivo di riorganizzare e semplificare le modalità di accesso all’esercizio della professione, agevolando l’inserimento nel mercato del lavoro e abbandonando l’esame di Stato, il Ministero prevede che l’esame finale per il conseguimento della laurea professionalizzante in professioni tecniche industriali e dell’informazione sia considerato abilitante per l’esercizio della professione di perito industriale laureato.

A tal fine, l’esame finale dovrà comprendere lo svolgimento di una prova pratica valutativa delle competenze professionali acquisite con il tirocinio interno ai corsi di studio, in modo da accertare l’idoneità del candidato all’esercizio della professione.

L’esame finale, quindi, darà anche il via libera all’iscrizione all’Albo professionale.

Per quanto riguarda il tirocinio pratico valutativo, invece, potrà essere svolto presso imprese, studi professionali, enti pubblici o privati per ottenere il conseguimento di almeno 48 crediti formativi universitari (CFU).