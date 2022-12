Enasarco: pensioni, servizi sanitari e previdenziali

Pensioni Enasarco: tutti i numeri sulle prestazioni e i servizi della Fondazione di previdenza privata a favore di agenti e rappresentanti di commercio.

Presentata la Prima Relazione Annuale della Fondazione Enasarco, l’Ente nazionale di assistenza per gli agenti e rappresentanti di commercio attraverso la previdenza integrativa, l’istruzione professionale e l’espletamento di tutte le attività individuate dalla contrattazione collettiva nazionale.

Il report “Il futuro della Fondazione tra efficienza e trasparenza” menziona 351mila iscritti nel 2021, di cui circa 218mila contribuenti e 133mila pensionati Enasarco. Sono stati 1.250 milioni di euro i contributi versati lo scorso anno e per il biennio 2022-2023 è atteso un incremento annuo del 3%.

L'offerta di welfare della Fondazione appare tra le più complete nell'intero settore degli Enti di previdenza privata: le attività si estendono a tutto lo scenario assistenziale e giungono fino all'integrazione delle prestazioni sanitarie e agli aiuti relativi alla stipula di mutui per l'acquisto della casa.

Negli ultimi mesi Enasarco ha messo a disposizione degli iscritti nuovi strumenti assistenziali, come la polizza sanitaria stipulata con EMAPI (Ente di Mutua Assistenza per i Professionisti Italiani) attiva dal 1° novembre 2022 e il “Progetto Salute Donna”, con il quale sono state stanziate risorse per rimborsare diverse tipologie di esami diagnostici.

Nel 2021, inoltre, sono state garantite le risorse dedicate al ristoro in favore degli agenti in difficoltà a causa della pandemia, contributi che hanno rappresentato il 20% della spesa assistenziale sostenuta dalla Fondazione.

Per quanto riguarda il patrimonio immobiliare e mobiliare, la Fondazione è impegnata ad efficientarne la gestione attraverso la riconversione, la ristrutturazione e la riqualificazione del portafoglio immobiliare diretto e indiretto. È anche in corso l’efficientamento della gestione degli asset mobiliari in attuazione dei principi della sostenibilità, attraverso un modello di “Inclusione/Integrazione dei fattori ESG nella gestione finanziaria”.