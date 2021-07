Migliori Università nel mondo: la top ten italiana

Tra le migliori università al mondo per occupabilità e prospettive anche alcuni atenei italiani: sul podio nazionale Polimi, Alma Mater e Sapienza.

È online l’edizione aggiornata del QS World University Rankings, la classifica stilata da Quacquarelli Symonds, che rappresenta una delle più note al mondo, dedicata alle migliori Università a livello globale. Analizzandone 1300 in tutto il pianeta, gli esperti hanno stilato la lista delle più quotate, prendendo in considerazione le opinioni dei datori di lavoro e valutando gli atenei sotto diversi aspetti, dalla occupabilità dei laureati alla qualità della ricerca, dall’esperienza di insegnamento fino alla prospettiva internazionale offerta.

Il report rappresenta uno strumento utile per gli studenti di tutto il mondo che si trovano a dover scegliere il percorso universitario, ma è anche una risorsa per le aziende che cercano nuovi talenti. Per quanto concerne l’Italia, nella classifica compaiono 41 atenei sebbene il posizionamento generale mostri un calo rispetto allo scorso anno. Al primo posto per il nostro Paese troviamo il Politecnico di Milano, che nella classifica globale occupa la posizione numero 142; seguono l’Alma Mater di Bologna (166) e La Sapienza di Roma (171).

Politecnico di Milano (142); Alma Mater Studiorum di Bologna (166); Università di Roma La Sapienza (171); Università di Padova (242); Università di Milano (316); Politecnico di Torino (334); Università di Pisa (388); Università Vita Salute San Raffaele (390); Università di Napoli Federico II (424); Università di Trento (440).

La graduatoria mondiale, invece, vede sul podio due Università statunitensi e una inglese, rispettivamente Massachusetts Institute of Technology (MIT), Stanford University e University of Oxford nel Regno Unito.

Massachusetts Institute of technology (MIT), USA; University of Oxford, UK; Stanford University, USA; University of Cambridge, UK; Harvard University, USA; California Institute of Technology (Caltech), USA; Imperial College London, UK; ETH Zurich Swiss Federal Institute of Technology, Svizzera; University College of London (UCL), UK; University of Chicago, USA.