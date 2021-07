Huawei premia i migliori ricercatori ICT

Huawei lancia la call “Italy University Challenge 2021” per selezionare e premiare i giovani dottori di ricerca del settore ICT.

Huawei lancia la call Italy University Challenge 2021, iniziativa mirata a sostenere i giovani dottori di ricerca del settore ICT provenienti dagli atenei italiani. Un progetto finalizzato a valorizzare i talenti del comparto tech e porre le basi per investire nel futuro della tecnologia e della ricerca.

La call coinvolge 50 atenei italiani e si rivolge ai dottorandi iscritti al primo e secondo anno del percorso di ricerca (Junior Track) e ai dottorandi iscritti alla terza annualità (Senior Track), invitati a competere nelle seguenti aree tematiche: Antenne, Tecnologie e sistemi di alimentazione, Progettazione analogica e circuiti integrati, Sviluppo basato su modelli, Soluzioni integrate di architetture di IA e un open topic focalizzato sulle soluzioni innovative trasversali.

I ricercatori premiati potranno ottenere dispositivi Huawei, mentre per il primo classificato e vincitore del “Best Innovative Project 2021” è previsto un premio in denaro di 1.500 euro. La call, inoltre, pone le basi per l’attivazione di future collaborazioni su progetti ad alto contenuto tecnologico, ma anche per attivare tirocini e opportunità di assunzione.

È possibile partecipare come singoli ricercatori o come team (formato da tre soggetti) candidando il proprio progetto per la Huawei Italy University Challenge 2021 entro il 31 ottobre 2021.