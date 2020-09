Tratto dallo speciale: Professionisti

Lauree professionalizzanti: tre nuovi corsi di scritto il

In GU il decreto che disciplina nuovi corsi di laurea per le professioni tecniche per l'edilizia e il territorio, agrarie e industriali e informazione.

Tech e digitale: 8 professioni su cui puntare 30 Luglio 2020 Con la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale diventa operativo il decreto del 12 agosto 2020, relativo alle modalità per l'attivazione dei tre nuovi percorsi di laurea a orientamento professionale. Le tre lauree professionalizzanti attivate sono: professioni tecniche per l'edilizia e il territorio (LP-01), per formare tecnici qualificati polivalenti nel settore delle costruzioni e delle infrastrutture civili e rurali;

professioni tecniche agrarie, alimentari e forestali (LP-02), per formare tecnici qualificati in grado di gestire specifiche attività tecnico-professionali inerenti ai sistemi agrari, alimentari, forestali;

professioni tecniche industriali e dell'informazione (LP-03), per formare tecnici qualificati chiamati a gestire attività di progettazione, realizzazione, gestione, analisi del rischio, sicurezza sia nelle fasi di prevenzione sia di emergenza in diversi ambiti industriali e dell'informazione. Secondo quanto previsto dal decreto, le Università (escluse quelle telematiche) possono attivare i corsi professionalizzanti in collaborazione con il mondo del lavoro, predisponendo attività di laboratorio per almeno 48 CFU da svolgere in virtù di convenzioni con strutture pubbliche o private qualificate. Per quanto riguarda i tirocini, dovranno essere svolti presso imprese, aziende, studi professionali, Pubbliche Amministrazioni, Enti pubblici o provati, Ordini o Collegi professionali destinando almeno 48 CFU.