Disoccupazione: l’indennità spetta anche ai dirigenti

L'indennità di disoccupazione NASpI corrisposta dall'INPS spetta anche ai dirigenti, assieme alla copertura di 12 mesi erogata dal FASI.

NASpI: esito domanda via SMS 17 Agosto 2021 L‘indennità di disoccupazione NASpI è la prestazione a sostegno del reddito, concessa dall’INP, in presenza di particolari requisiti, in sostituzione del reddito da lavoro subordinato e spettante anche ai dirigenti di qualsiasi settore privato in caso di licenziamento, sospensione per mancanza di lavoro o scadenza del contratto di lavoro.

Nel caso di dimissioni del dirigente, l’indennità spetta solamente qualora ricorra l’ipotesi di giusta causa (molestie; mancato pagamento della retribuzione; modifica peggiorativa delle mansioni lavorative; mobbing; notevole variazione delle condizioni di lavoro a seguito della cessione dell’azienda ad altre persone, fisiche o giuridiche; spostamento del lavoratore da una sede all’altra senza comprovate ragioni tecniche, organizzative e produttive; comportamento ingiurioso del superiore gerarchico). Non ha diritto a percepire l’indennità di disoccupazione il dirigente che si dimette volontariamente, salvo alcune eccezioni (come nel caso delle lavoratrici madri e dei lavoratori padri che si dimettono durante il periodo in cui è previsto il divieto di licenziamento o i lavoratori con contratto di compartecipazione agli utili).

Importo e cumulabilità

La misura della prestazione è pari al 75% della retribuzione media mensile imponibile ai fini previdenziali degli ultimi quattro anni. In ogni caso l’importo dell’indennità non può superare un limite massimo (per il 2021, pari a 1.335,40 euro mensili). L’importo dell’indennità si riduce in caso di attività autonoma che genera un reddito annuo pari a 4.800 euro. In caso di prestazione di lavoro occasionale, l’indennità NASpI è cumulabile con i compensi di importo non superiore a 5.000 euro per anno. Tutti gli iscritti alla Gestione Separata sono tenuti alla dichiarazione del reddito presunto – anche se pari a zero – pur in assenza di svolgimento di attività di lavoro.

Decorrenza NASpI ai dirigenti

L’indennità viene corrisposta ogni mese, direttamente dall’INPS per un numero di settimane pari alla metà delle settimane contributive presenti negli ultimi quattro anni, a partire: dall’ottavo giorno successivo a quello di interruzione del rapporto di lavoro se la domanda è presentata nei primi 8 giorni o dal giorno successivo alla data se la domanda è stata presentata dopo l’ottavo giorno ed entro i termini previsti; dal trentottesimo giorno successivo al licenziamento per giusta causa, se la domanda viene presentata entro il trentottesimo giorno (se successivamente, dal giorno dopo). Nell’ipotesi di licenziamento per giusta causa, i termini sono dunque differiti di 30 giorni.

Assicurazione FASI

I dirigenti involontariamente disoccupati hanno diritto, oltre all’indennità di disoccupazione corrisposta dall’INPS, anche al trattamento di sostegno per i dirigenti involontariamente disoccupati erogata dal FASI, fino a 12 mesi, con copertura sanitaria ed assicurativa. La misura dei contributi è rimessa agli accordi stipulati dalle parti ed il loro versamento è a carico dall’impresa, anche per la parte che grava sul dirigente (previa trattenuta sulla sua retribuzione).