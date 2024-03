Imprese sempre più social: Facebook, Instagram e TikTok sul podio

Cresce l’uso dei social media da parte delle piccole imprese, che nell’ultimo triennio sembrano apprezzare le potenzialità di TikTok.

I social media stanno conquistando una platea sempre più ampia di imprese, tanto che nei primi nove mesi del 2023 sono stati 38,6 milioni gli utenti unici di siti e App in ambito B2B.

Questi dati sono stati resi noti da dall’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni (AgCOM), che segnala una netta crescita dell’uso dei social anche da parte delle piccole imprese, che l’anno scorso hanno raggiunto quota 55,7% mostrando un incremento di oltre dieci punti rispetto al 45,6% del 2019.

Il 53,6% delle piccole imprese utilizza social network, il 28,6% siti web di condivisione di contenuti multimediali (YouTube, Flickr, Picasa, SlideShare), il 5,1% utilizza blog o microblog aziendali (come X/Twitter e Present.ly.). Il 27,2% utilizza due o più social media.

La scelta di sfruttare le potenzialità del mondo social è dovuta alla volontà di sviluppare l’immagine dell’impresa o i suoi prodotti, ma anche di raccogliere opinioni, recensioni e di rispondere alle domande dei clienti.

In alcuni casi, inoltre, i social sono stati usati per ricercare personale o per coinvolgere i clienti nello sviluppo o nell'innovazione di beni o servizi.

Tra i social più diffusi troviamo al primo posto Facebook seguito da Instagram e TikTok, che ha avuto una crescita notevole nell’ultimo triennio: tra settembre 2020 e settembre 2023 gli utenti su base annua sono aumentati del 50,8% (pari al +243% nel triennio).

Dal quarto posto in poi si collocano Twitter X, LinkedIn, Pinterest, Reddit, Tumblr, Snapchat e BeReal. A utilizzare maggiormente i social, infine, sono le piccole imprese attive nel ramo dei servizi, seguite dal manifatturiero e dalle costruzioni.