Promuovere l’e-commerce con Email e SMS Marketing: strategie e risorse efficaci

Email e SMS Marketing sono preziosi alleati per trasformare un e-commerce in una concreta opportunità di crescita per il business, anche affidandosi a una piattaforma dedicata.

Aumentare le vendite, fidelizzare i clienti, raccogliere consensi e generare lead ma anche semplicemente informare il pubblico promuovendo prodotti e servizi: per chi ha avviato un e-commerce è fondamentale riuscire a raggiungere questi obiettivi, sfruttando le potenzialità della comunicazione digitale per incentivare la crescita del fatturato.

È proprio affidandosi alle risorse digitali che diventa possibile trasformare un e-commerce in una reale opportunità di crescita per il business, impostando una strategia di Marketing efficace che integri due risorse in grado di fare la differenza, soprattutto se usate in modo complementare e alimentate nel modo giusto: le email e gli SMS.

L’importanza delle comunicazioni per l’e-commerce

L’invio di comunicazioni periodiche rappresenta una delle strategie di Marketing maggiormente efficienti per potenziare l’attività e-commerce. Il materiale promozionale può essere inviato ai clienti in modalità differenti, utilizzando in modo opportuno le email e gli SMS:

le email, ad esempio, possono essere utilizzate per il primo contatto con i clienti al fine di presentare le offerte in corso e le promozioni più in linea con le loro richieste. Per evitare che vengano cestinate, tuttavia, è fondamentale impostarle in modo da attirare immediatamente l’attenzione dell’utente;

al fine di presentare le offerte in corso e le promozioni più in linea con le loro richieste. Per evitare che vengano cestinate, tuttavia, è fondamentale impostarle in modo da attirare immediatamente l’attenzione dell’utente; gli SMS, invece, sono efficaci soprattutto se esiste già un rapporto più stabile con il cliente, in modo da inviare comunicazioni più istantanee che assicurano un notevole tasso di apertura. Il canale della messaggistica, inoltre, è utile per avvisare i clienti in casi particolari, evitando di veicolare contenuti che potrebbero risultare poco appropriati al target o finire direttamente nello spam del telefono.

A prescindere dallo strumento di comunicazione utilizzato, è sempre determinante attenersi alle norme relative al GDPR e utilizzare come destinatari esclusivamente i contatti che hanno autorizzato l’invio di comunicazioni di marketing e/o commerciali.

Email e SMS: come costruire un messaggio efficace

Le email e gli SMS, quindi, non devono essere considerate risorse intercambiabili: le prime possono risultare invasive e tendono ad accumularsi nella sezione riservata alle promozioni o nello spam delle caselle di posta elettronica, mentre i secondi vantano una probabilità maggiore di lettura.

In ogni caso, per aumentare le chance di apertura e di lettura è sempre indispensabile riuscire a costruire un messaggio efficace, seguendo alcune indicazioni che variano a seconda del canale utilizzato.

I vantaggi dell’email Marketing

Come rendere accattivante una comunicazione email? Tra gli ingredienti basilari di una email Marketing di successo c’è innanzitutto l’oggetto, che deve essere breve e preferibilmente accompagnato da qualche emoji.

Il corpo del testo, invece, deve comunicare il messaggio in modo rapido e impattante, anche variando i colori e inserendo immagini, countdown e tutto ciò che può incuriosire l’utente.

Marketing mobile: il potenziale degli SMS

Il messaggio contenuto nell’SMS deve essere conciso e riportare soprattutto le informazioni necessarie al cliente, come codici sconto, scadenze e promozioni.

Considerando l’assenza di grafica, inoltre, è importante comunicare le offerte in modo diretto, privilegiando le promozioni lampo e limitate nel tempo che diano all’utente la possibilità di usufruire di particolari vantaggi. Usare un tono di voce amichevole e semplice si rivela sempre molto proficuo, così come inserire una chiara “call to action”.

Perché optare per una piattaforma di email e SMS Marketing

Affidarsi a una piattaforma di email e SMS Marketing è certamente una scelta molto vantaggiosa, soprattutto al fine di mettere a frutto tutte le potenzialità dei due canali.

Se l’obiettivo è avere a disposizione uno strumento modulabile, intuitivo e adatto a ogni tipo di business (PMI, professionisti, attività commerciali, agenzie di comunicazione, Enti pubblici), SMoooS è certamente la scelta più indicata: è la piattaforma creata ad hoc per gestire da un unico luogo campagne di marketing efficaci, senza sostenere costi fissi e usufruendo di molteplici servizi.

SMoooS, infatti, permette di creare e inviare SMS massivi, SMS bidirezionali 2-WAY per interagire con il cliente attraverso risposte semplici, così come SMS ADV per espandere il raggio d’azione del business raggiungendo nuovi clienti grazie a specifiche liste.

Con la piattaforma SMoooS, inoltre, è possibile sia creare campagne di email Marketing massive, basate su template già pronti, sia inviare email ADV promozionali a una lista preselezionata di contatti.

Come monitorare l’andamento dei messaggi inviati

Monitorare l’andamento dei messaggi inviati è un passaggio obbligato per gestire al meglio le comunicazioni, comprendendo i tassi di apertura e i comportamenti degli utenti con l’obiettivo di migliorare le performance e correggere eventuali errori.

Dai test volti a comprendere quali orari, grafica e testi funzionano maggiormente fino all’uso di strumenti statistici avanzati: le risorse a disposizione sono numerose, ma occorre anche cercare di essere diretti con i clienti, dare consigli e comunicare piccole curiosità, offrendo valore e distinguendosi da tutti coloro che si limitano a inviare semplici promozioni.

