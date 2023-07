Le abitudini dei consumatori sono cambiate: analizziamo insieme i nuovi trend relativi ai comportamenti d’acquisto.

L’evoluzione della tecnologia, la crisi economica internazionale e l’epoca post-pandemia sono tutti fattori che hanno condotto ad a un cambiamento significativo nelle abitudini dei consumatori. Oggi, i clienti mostrano dei comportamenti di acquisto profondamente differenti rispetto al passato.

E, oggigiorno, ignorare le nuove tendenze, per aziende e professionisti, può condurre alla rovina. Per sapersi vendere e proporre al meglio prodotti e servizi ai potenziali clienti, è necessario conoscerne le nuove abitudini.

Non si può infatti assolutamente negare che pensieri e azioni dei consumatori svolgano un ruolo significativo nell’offerta, nel marketing e in ogni aspetto delle attività di business.

Per questo, oggi esploreremo i cambiamenti avvenuti nelle abitudini dei consumatori: ecco i nuovi trend che riguardano i comportamenti d’acquisto dei clienti.

Le nuove abitudini dei consumatori secondo i dati Google

La nostra analisi delle nuove abitudini dei consumatori tiene conto di uno studio molto recente, commissionato da Google Italia a Ipsos. Secondo la recente indagine, che ha analizzato il nuovo comportamento d’acquisto degli utenti, molte cose sono cambiate negli ultimi mesi.

Se, un tempo gli acquirenti erano più propensi a mantenersi fedeli al brand che li aveva soddisfatti in passato, oggi questo atteggiamento è profondamente cambiato.

Siamo in effetti in un periodo di crisi economica profonda. Ovvio, dunque, che i consumatori siano ora più che mai costantemente alla ricerca della migliore offerta.

Eppure, la situazione non è così semplice come potrebbe sembrare a prima vista. Non basta più offrire un prezzo competitivo, poiché in base alle nuove abitudini di acquisto dei consumatori, adesso si dà la precedenza agli acquisti ponderati e, ancor di più, a quelli necessari.

Sempre dalla ricerca è emerso che il 75% degli italiani presta moltissima attenzione alle spese ed effettua una accurata analisi prima di procedere con l’eventuale acquisto.

Se un tempo poteva essere utile e profittevole inserire, nel proprio annuncio pubblicitario, una CTA contenente un’offerta irripetibile, adesso le cose sono più complicate.

Nuove abitudini dei consumatori: la qualità vince sul prezzo

Inoltre, anche se alla ricerca di offerte vantaggiose, al giorno d’oggi i potenziali clienti tengono in ampia considerazione la qualità dei prodotti che acquistano.

Le nuove abitudini dei consumatori li portano, cioè, a privilegiare un articolo o un servizio più valido rispetto ad un altro prodotto meno costoso.

Particolarmente elevata, nel nostro Paese, è la percentuale di consumatori che ha dichiarato di preferire prodotti duraturi, rispetto ad altri prodotti il cui costo è inferiore. L’indagine ha svelato infatti che questa opinione è comune al 51% dei consumatori in Italia.

Gli italiani sono cioè dell’idea che è meglio optare per una spesa maggiore ma garantirsi un acquisto che duri nel tempo, invece che scegliere un prodotto economico destinato a durare di meno.

Per sintetizzare questo concetto all’estremo, secondo le nuove abitudini dei consumatori, la qualità vince sul prezzo.

L’importanza dell’assistenza clienti nella customer journey

Altro dato molto interessante riguarda la fedeltà alle aziende. Stando alle nuove abitudini dei consumatori, il comportamento di acquisto non viene più orientato in base al prodotto, ma in base alla soddisfazione complessiva del cliente.

All’interno del customer journey, la possibilità di un cliente di sentirsi apprezzato dal brand al quale si affida rappresenta un dato importantissimo. Il 73% degli italiani ha infatti dichiarato di preferire marchi anche più costosi, a patto che questi li facciano sentire apprezzati come clienti.

In un contesto del genere, diventa sempre più complesso attirare l’attenzione dei potenziali consumatori. Neanche i clienti fidelizzati rappresentano ormai una certezza, visto che almeno il 40% degli italiani ha effettuato acquisti presso nuovi marchi.

Come attirare, dunque, l’attenzione e la fiducia dei clienti, considerando le nuove abitudini di acquisto dei consumatori?

In realtà, i dati della ricerca commissionata da Google mettono in luce una costante: i consumatori continuano ad affidarsi ai motori di ricerca per orientare i propri acquisti.

Curare al meglio la propria presenza online, sfruttando i canali social per entrare in contatto coi consumatori, rimane comunque la mossa vincente per primeggiare sui competitor.

di Laura Caracciolo, Social media manager, AU di Emera