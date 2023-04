Come creare contenuti per un sito web aziendale: i passaggi fondamentali

Contenuti per un sito web aziendale, come crearli al meglio e come organizzarli: guida rapida e consigli pratici.

Chi possiede un’attività, di qualunque tipologia, può beneficiare dalla presenza online. Ma questa, da sola, non è sufficiente: è necessario capire come creare contenuti per un sito web. Un sito aziendale che permetta di mostrarsi ai potenziali clienti, infatti, è solo il primo passo; bisogna anche arricchirlo si contenuti pertinenti e utili.

I contenuti che possono essere condivisi sul sito aziendale sono moltissimi: articoli, infografiche, video, podcast e tanto altro. Pertanto, la creazione di tali pagine non richiede solamente creatività ma anche una strategia.

Ma come si fa a creare contenuti efficaci e di qualità, organizzarli e renderli ben visibili su Google? Scopriamolo insieme.

Contenuti per un sito web: come scegliere le parole chiave migliori?

Prima di procedere con la generazione di prodotti multimediali e testuali per il sito web, è necessario focalizzarsi sulle parole chiave. Le parole chiave giuste devono essere scelte tenendo conto di alcuni fattori, quali:

pertinenza delle keyword con l’argomento del sito;

delle keyword con l’argomento del sito; volume di ricerca delle keyword sul web, ovvero quante volte vengono cercate dagli utenti;

delle keyword sul web, ovvero quante volte vengono cercate dagli utenti; concorrenza e trend (stagionalità) delle parole chiave (alcuni argomenti, infatti, sono più o meno ricercate in determinati periodi dell’anno).

In generale, non sempre è conveniente scegliere le parole chiave più popolari, perché keyword troppo competitive potrebbero essere difficili da presidiare. Per PMI e professionisti, di solito, è meglio optare per le keyword correlate o di nicchia, che hanno volumi inferiori ma una maggiore specificità e intenzione di ricerca.

Creare contenuti per il Web: come farsi trovare su Google?

I contenuti creati devono essere originali, di qualità e pertinenti con le parole chiave da posizionare. Una volta individuate le keyword pertinenti, è dunque possibile iniziare a creare contenuti per un sito web aziendale seguendo le regole di base della SEO.

Infatti, lo scopo del sito è quello di dare visibilità all’attività: creare contenuti per un sito web senza pensare prima allo loro ottimizzazione in ottica SEO potrebbe impedire di raggiungere l’obiettivo di farsi trovare su Google.

Come organizzare i contenuti nel sito web?

La creazione dei i contenuti per un sito web con le parole chiave giuste non è l’ultimo step necessita di un passaggio preliminare: i contenuti devono prima essere organizzati al meglio all’interno del sito stesso: in caso contrario, non garantiranno visibilità.

Per un’organizzazione funzionale, è fondamentale analizzare gli obiettivi di business: in questo modo, si potrà definire al meglio quali sono i contenuti sui quali porre maggior risalto. I contenuti di un sito web, vanno organizzati in categorie, utilizzate assieme ai tag per classificarli permette di dare al sito un’architettura facile da navigare.

Curare la struttura delle pagine e dei menu faciliterà non solo la navigazione degli utenti, ma anche l’indicizzazione da parte dei motori di ricerca. Cosa che, ovviamente, migliorerà la visibilità del brand.

Attenzione, dunque, anche al menu del sito web, che permetterà di classificare i vari contenuti creati, rendendoli anche accessibili agli utenti: deve essere facile da usare e concedere l’accesso ai contenuti del sito in modo intuitivo, deve contenere le pagine più importanti per gli obiettivi aziendali e deve usare parole chiave pertinenti agli argomenti trattati nelle pagine di destinazione, facilmente ricercabili sul web.

di Laura Caracciolo, Social media manager, AU di Emera