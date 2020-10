Black Friday: conquistare gli e-shopper in 6 passi

Strategie efficaci per trasformare gli utenti in buyers in vista del Black Friday e dello shopping online sotto le feste.

Per le imprese che vendono online e che hanno scelto di affiancare alla vendita in store un canale e-commerce, è fondamentale arrivare preparati al Black Friday e al periodo dello shopping natalizio. Nel periodo del lockdown si è verificato un aumento di oltre 1,3 milioni di nuovi consumatori online in un mese e si prospetta un nuovo boom del settore a partire dal mese di novembre, pertanto per le aziende è importante focalizzare l’attenzione sui consumatori e mettere in atto strategie efficaci per conquistare gli e-shopper.

Fanplayr, azienda americana specializzata nella conversione degli utenti online in buyers, grazie all’analisi dei Behavioural Data ha stilato una lista di strategie efficaci per far fronte al “Cyber 5”, il periodo che si estende dal Thanksgiving al Cyber Monday e inaugura ufficialmente gli acquisti per le festività:

e-mail marketing personalizzato : la lead generation è al primo posto tra le strategie consigliate, vale a dire un’azione mirata che permette al cliente di ottenere una lista di contatti da trasformare in potenziali clienti;

: la lead generation è al primo posto tra le strategie consigliate, vale a dire un’azione mirata che permette al cliente di ottenere una lista di contatti da trasformare in potenziali clienti; wishlist : per fidelizzare il cliente è possibile permettere agli utenti di creare delle vere e proprie wishlist prima dell’inizio del periodo promozionale;

: per fidelizzare il cliente è possibile permettere agli utenti di creare delle vere e proprie wishlist prima dell’inizio del periodo promozionale; efficacia del countdown per favorire la conversione: per creare una reale necessità nel consumatore, i countdown possono trasformare la visita in vendita effettiva;

per favorire la conversione: per creare una reale necessità nel consumatore, i countdown possono trasformare la visita in vendita effettiva; usare le gift guide personalizzate : sono un ottimo modo per migliorare l’esperienza di un sito e-commerce, poiché rendono la ricerca dei regali più semplice;

: sono un ottimo modo per migliorare l’esperienza di un sito e-commerce, poiché rendono la ricerca dei regali più semplice; puntare sui reminder del carrello : la smart cart recovery è una delle strategie più utili per trasformare gli utenti in buyers;

: la smart cart recovery è una delle strategie più utili per trasformare gli utenti in buyers; personalizzazione delle operazioni di reso: ci si può rivolgere ai clienti che hanno restituito un prodotto e servirgli una nuova offerta personalizzata, permettendo di trovare un articolo più adatto in base all’acquisto iniziale.