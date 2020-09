Consumatori: trend e priorità post Covid

Pandemia e lockdown hanno cambiato le abitudini dei consumatori modificando anche le aspettative nei confronti dei brand.

Secondo l’indagine, il 75% dei consumatori a livello mondiale ha subito un calo del lavoro a causa del Covid-19 che ha portato a una modifica delle abitudini di acquisto, focalizzato su articoli sempre più essenziali.

In Italia, ad esempio, cresce il ricorso all’e-commerce tanto che il 46% dei partecipanti allo studio vede nella “nuova normalità” un mix di shopping online e acquisti in negozio. Il 65% degli italiani, inoltre, vede lo smart working come parte del proprio futuro e il 56% si aspetta di fare nuovi acquisti in risposta a questo cambiamento.

Per quanto riguarda le interazioni con i brand, il 76% degli intervistati si aspetta aggiornamenti in tempo reale via e-mail o cellulare, mentre l’81% apprezza la flessibilità nei resi o negli annullamenti. Ad aumentare nei consumatori, tuttavia, è anche la consapevolezza che l’impatto della pandemia può incidere sui tempi di risposta del servizio clienti: il 93% si aspetta una risposta da un brand entro 24 ore, con un calo del 3% rispetto al 2019.

rimangono una componente critica del marketing, con il 75% dei consumatori che dichiara di preferire la ricezione di messaggi via e-mail (59%) o via cellulare (33%). Allo stesso tempo, il 55% afferma di essersi cancellato da una mailing list a causa delle “troppe email” ricevute; l’assistenza in tempo reale, il customer-first service , dovrebbe rimanere la priorità per i marketer, infatti il 71% degli intervistati chiede la possibilità di conoscere la disponibilità dei prodotti prima di ordinare online o di andare in negozio;

, dovrebbe rimanere la priorità per i marketer, infatti il 71% degli intervistati chiede la possibilità di conoscere la disponibilità dei prodotti prima di ordinare online o di andare in negozio; la loyalty e l’advocacy stanno cambiando, con una crescente preferenza per acquisti che comportano prodotti in omaggio o altri vantaggi per il cliente.

Solo comprendendo quanto drasticamente i consumatori siano cambiati dall’inizio della pandemia, i marketer possono anticipare e soddisfare le esigenze individuali dei propri clienti, modificate da questa nuova realtà – commenta Karthik Kripapuri, CEO di Selligent.

La capacità di ascoltare i clienti più attentamente, di cercare opportunità per offrire un’esperienza che soddisfi le loro aspettative e di sviluppare programmi che ricompensino i clienti per la loro fedeltà e per il loro sostegno, determineranno non solo la capacità di un’organizzazione di sopravvivere nel difficile ambiente odierno, ma perfino la possibilità di crescere e innovarsi.