Lavoro intermittente: Uniemens obbligatorio anche senza compenso

Nuove disposizioni INPS in merito alla trasmissione del flusso Uniemens per i lavoratori intermittenti senza indennità di disponibilità e senza emolumento.

L’INPS ha fornito chiarimenti in merito alla trasmissione del flusso Uniemens per i lavoratori intermittenti, intervenendo anche sulla modalità di computo della forza aziendale.

Con il messaggio n. 1322/2025 sottolinea che, a partire dalla competenza di aprile 2025, l’invio Uniemens per intermittenti senza indennità di disponibilità deve essere eseguito anche in assenza di emolumento. Questo perché i lavoratori risultano formalmente in forza.

Per quanto riguarda le modalità di trasmissione del flusso, devono valorizzare esclusivamente il codice “NR00” in <TipoLavStat>, senza valorizzazione delle settimane.

L’INPS, pertanto, ricorda che le Strutture territoriali dell’Istituto non devono più sospendere le matricole con soli lavoratori intermittenti senza indennità di disponibilità, relativamente ai mesi in cui gli stessi lavoratori non prestano attività lavorativa.