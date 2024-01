DIS-COLL: nuova domanda di indennità mensile di disoccupazione: aggiornato il servizio di presentazione da parte di cittadini e patronati.

L’INPS ha aggiornato il servizio di presentazione della domanda di indennità DIS-COLL, per l’accesso alla prestazione di disoccupazione dei collaboratori.

Con il messaggio n. 4670 del 27 dicembre 2023, sono indicate le nuove modalità di accesso al servizio di domanda da parte dei cittadini e dei patronati.

Indennità mensile DIS-COLL

L’indennità mensile di disoccupazione DIS-COLL spetta ai collaboratori in gestione separata. La sua durata massima è di 12 mesi, con un decalage dell’importo della prestazione pari al 3% a partire dal sesto mese.

La copertura figurativa ai fini pensionistici spetta entro il tetto di 1,4 volte il massimo mensile del sussidio. L’aliquota contributiva dell’1,41% si applica a collaboratori, assegnisti e dottorandi di ricerca con borsa di studio, amministratori e sindaci.

Domanda di disoccupazione DIS-COLL

Come fare domanda disoccupazione 31 Ottobre 2023 Per i cittadini, in base alla nuova procedura 2024, il percorso da seguire sul portale dell’INPS (a partire dalla home page del sito www.inps.it), è il seguente: “Sostegni, sussidi indennità” > “Per disoccupati” > “DIS-COLL: indennità mensile di disoccupazione” > “Utilizza il servizio” > “DIS-COLL – domanda” > “Nuova Domanda di Indennità di Disoccupazione”,

E’ necessario autenticarsi con la propria identità digitale SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale) almeno di Livello 2, oppure con CNS (Carta Nazionale dei Servizi) o con CIE (Carta di Identità Elettronica).

Per quanto riguarda gli Istituti di Patronato, invece, è possibile utilizzare il link presente sul Portale dei Patronati: “Servizi” > “Categoria: supporto al reddito” > “Disoccupazione” > “Lavoratori a progetto” > “DIS-COLL” > “Nuova procedura”.

In via temporanea viene mantenuto, per i soli cittadini, anche il servizio di richiesta attualmente in uso, che sarà accessibile fino alla pubblicazione di un nuovo messaggio da parte dell’INPS.