INAIL: aumentano tassi di interesse e sanzioni

Aumenta il tasso di interesse per la rateazione dei premi INAIL e la misura delle sanzioni civili, dopo il rialzo BCE: decorrenza importi dal 20 settembre.

Dal 20 settembre 2023 cambiano i tassi di interesse INAIL per le rateazioni dei debiti relativi a premi assicurativi e accessori, così come la misura delle sanzioni civili.

È l’INAIL a comunicare tale variazione con la Circolare n. 42 del 18 settembre, informando gli utenti interessati dell’aumento dovuto alla recente decisione della BCE di alzare fino al 4,50% il tasso applicato alle operazioni di rifinanziamento principali dell’Eurosistema.

Aumento tassi sui debiti INAIL

I piani di ammortamento relativi alla rateazione dei debiti per premi assicurativi e accessori presentate dal 20 settembre 2023, quindi, vengono stabiliti applicando il tasso di interesse pari al 10,50%.

Per le rateazioni in corso, invece, rimangono invariati i piani di ammortamento già determinati in precedenza.

Per quanto riguarda le sanzioni civili previste in caso di mancato o ritardato pagamento di contributi o premi, invece, a decorrere dal 20 settembre 2023 si applica un tasso pari al 10,00%.

L’INAIL prevede sanzioni civili in misura ridotta nei casi di aziende sottoposte a procedure concorsuali, pertanto tenendo conto delle novità che arrivano dalla BCE viene stabilito quanto segue:

Ai fini della riduzione della sanzione civile in caso di mancato o ritardato pagamento del premio si applica il tasso del 5% (misura del tasso degli interessi legali di cui all’articolo 1284 del Codice Civile), mentre in caso di evasione si applica il tasso del 7,00% (misura del tasso degli interessi legali di cui all’articolo 1284 del Codice Civile maggiorato di 2 punti).

Lo stesso aumento scatta per sanzioni e rateazioni INPS, con la medesima decorrenza.