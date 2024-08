Aumento rendite INAIL per malattia e infortuni: i nuovi importi

Ecco in quali casi la depressione può essere riconosciuta come patologia invalidante tale che permetta di accedere alle categorie protette.

È in programma il 19 giugno 2024 il click day per l’invio delle domande relative ai contributi previsti dal bando ISI INAIL.

Nuova funzionalità della App INAIL per gestire da smartphone l’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni domestici.

Promozione lavoro per disabili: dal 6 maggio gli incentivi del bando INAIL

Finanziamenti per la formazione sull’inserimento lavorativo di persone con disabilità: il 6 maggio al via le domande per il bando INAIL.