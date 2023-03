Email ex lavoratore: accesso sempre illegittimo

Garante Privacy, illegittimo accesso alle email del lavoratore dopo l’interruzione del contratto: come gestire l'account prima della disattivazione.

L’accesso alle email o l’utilizzo della casella di posta elettronica del lavoratore non è legittimato anche in caso di difesa in giudizio, che non annulla il diritto alla protezione dei dati personali dei dipendenti. La segretezza deve essere dunque sempre garantita anche nel caso di contenzioso giudiziale.

A ribadirlo è il Garante per la Privacy, che ha sanzionato un’azienda rea di aver mantenuto attivo l’account email di una dipendente anche dopo l’interruzione del rapporto di lavoro, impostando un sistema di inoltro verso un altro dipendente. La legge prevede invece l’obbligo di chiusura dell’account e di comunicazione ad eventuali terzi della dismissione dell’indirizzo di posta, segnalando contatti alternativi.

Secondo il Garante, inoltre, l’interesse a difendere un proprio diritto in giudizio non legittima questo tipo di azione volta a prendere visione del contenuto delle email, che nel caso specifico riguardavano una rosa di potenziali clienti i cui contatti erano stati raccolti dall’ex dipendente nel corso di una fiera.

L’azienda, come titolare del trattamento, non aveva inoltre fornito alla dipendente un idoneo riscontro alla sua richiesta di cancellazione della casella di posta elettronica.

Il Garante ha spiegato che, al fine di ottenere un bilanciamento tra interessi aziendali legati alla prosecuzione dell’attività economica del titolare e il diritto alla riservatezza del dipendente, sarebbe stato sufficiente attivare un sistema di risposta automatico, in modo da dare indicazione di alcuni indirizzi email alternativi da contattare, senza però visualizzare le comunicazioni ricevute.

In generale, l’accesso all’account dell’ex lavoratore per reperire comunicazioni dei clienti non è mai ritenuto motivato da ragionevolezza e proporzionalità dell’ingerenza compiuta. Pertanto, in questi casi il lavoratore ha sempre diritto di rivolgersi al giudice per segnalare le violazioni della privacy subite.