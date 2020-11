Legge di Bilancio 2021: novità su lavoro, imprese, fisco

Assunzione agevolate, cassa Covid, blocco licenziamenti, contratti senza causale, nuova Sabatini in unica soluzione: aggiornata la Legge di Bilancio 2021.

Si precisano i contorni delle misure inserite nella Manovra 2021, che nel testo aggiornato e alla Camera restano in larga parte quelle annunciate dopo l’approvazione del 18 ottobre scorso, con alcune novità e chiarimenti (decontribuzione per assunzioni femminili, rimodulazione sgravi al Sud, rimborsi sui pagamenti digitali esentasse, potenziamento Nuova Sabatini).

Sul fronte lavoro: 12 nuove settimane di cassa Covid per imprese colpite dall’emergenza sanitaria, proroga al 30 marzo dello stop ai licenziamenti e dei possibili rinnovi dei contratti a termine senza causale, decontribuzione imprese del Sud fino al 2029, esonero contributivo per assunzione di giovani prorogato al 2021, sgravio contributivo al 100% per l’assunzione di donne.

Per il credito alle imprese, proroga a fine giugno e rimodulazione (in chiave espansiva) dei prestiti agevolati SACE e Fondo PMI, 4 miliardi per il sostegno alle attività produttive maggiormente colpite dal Coronavirus e per le PMI Nuova Sabatini con possibilità di ottenere l’intero contributo MiSE in un’unica soluzione.

Sul fronte pensioni si confermano la proroga di Opzione Donna e APE Sociale; per quanto riguarda la conciliazione lavoro famiglia proroga al 2021 dell’assegno di natalità e dei sette giorni di congedo obbligatorio per i papà; in ambito fisco, taglio del cuneo fiscale strutturale fino a 40mila euro di reddito da lavoro dipendente; proroghe di tutte le detrazioni, 4 miliardi per la riforma fiscale (scaglioni IRPEF), rimborsi cashback esentasse.

La manovra da 40 miliardi fa un ultimo passaggio in Consiglio dei Ministri oggi, per poi arrivare in Parlamento nei prossimi giorni. Vediamo una breve sintesi delle principali misure su imprese, lavoro, fisco.

Cassa integrazione

Ci sono 12 settimane di cig (ordinaria, in deroga, assegno ordinario) con causale Covid aggiuntive, da utilizzare fra il primo gennaio e il 31 marzo 2021. E ci sono altre otto settimane di esonero contributivo per le imprese che hanno utilizzato la cig in maggio e giugno e non richiedono invece il nuovo ammortizzatore.

Lavoro e imprese

Legge di Bilancio 2021: cig e assunzioni, sgravi e incentivi 20 Ottobre 2020 Proroga al 31 marzo dello stop ai licenziamenti per giustificato motivo oggettivo, fino alla stessa data restano sospese le procedure di conciliazione. Sempre fino al 31 marzo è possibile rinnovare o prorogare, per un periodo massimo di 12 mesi e per una sola volta, i contratti di lavoro subordinato a tempo determinato. Torna l’agevolazione contributiva al 100% per l’assunzione di lavoratrici donne, in via sperimentale per due anni (il 2021 e il 2022).

Taglio del cuneo fiscale sul lavoro dipendente a regime fino a 40mila euro: è la misura prevista per il secondo semestre di quest’anno, che non scade quindi il prossimo 31 dicembre ma continua ad essere applicata fino a quando non verrà prevista una revisione del sistema delle agevolazioni. Assegno di natalità per ogni figlio nato nel 2021, rinnovato il congedo di paternità obbligatorio per sette giorni.

Resta fino al 2029 l’agevolazione contributiva per le imprese del Sud prevista dal decreto Agosto fino alla fine di quest’anno. C’è però una rimodulazione: lo sconto contributivo resta al 30% fino al 2025, e poi scende al 20% nel 2026 e 207 e al 10% nel 2028 e 2029.

E’ un capitolo ampio della manovra. Fra le novità di maggior rilievo per le PMI, l’erogazione in un’unica soluzione del contributo statale per i finanziamenti Nuova Sabatini. In pratica, viene estesa a tutte le PMI la possibilità attualmente prevista solo per le domande di prestito fino a 200mila euro.

Ci sono una lunga serie di proroghe di agevolazioni esistenti, a partire dalla misure a sostegno della liquidità introdotte con il decreto 23/2020 (Liquidità imprese per fronteggiare l’emergenza Covid), che istituisce i prestiti agevolati SACE e fondo PMI. Fra le altre misure: proroga per tutto il 2021 credito d’imposta spese consulenza quotazione PMI, incentivi alle aggregazioni aziendali, rifinanziamento fondo PMI, nuovi fondi (imprese femminili, imprese creative), credito d’imposta investimenti Industria 4.0 fino al 31 dicembre 2022, ovvero entro il 30 giugno 2023, a condizione che l’ordine sia stato effettuarto entro la fine del 2022 con pagamento di almeno il 20%.

Riforma fiscale

Sono confermate tutte le norme già annunciate: la riforma fiscale verrà prevista con apposita legge delega, ci sono 4 miliardi (2,5 per il 2022 e 1,5 per il 2023) a disposizione per attuare la riforma, nell’ambito della quale è previsto l’assegno unico per i figli.

Legge di Bilancio 2021, proroga di tutti i bonus edilizia 13 Novembre 2020 Sul fronte fiscale, sono prorogate una lunga serie di agevolazioni, fra cui tutti i bonus edilizia (ristrutturazioni, riqualificazioni energetiche, bonus mobili, bonus facciate, bonus verde). Infine, viene previsto che il rimborso previsto nell’ambito del piano cashback per chi paga con strumenti elettronici, che parte il prossimo primo dicembre, non concorre a formare il reddito ed è quindi esentasse.

L’iter della manovra

Ricordiamo che la Legge di Bilancio 2021 deve essere approvata dal Parlamento entro fine anno, i tempi sono ormai molto stretti in considerazione del fatto che non è ancora iniziata la discussione alla Camera. Il testo approvato salvo intese in CdM lo scorso 18 ottobre è stato ulteriormente elaborato dal Governo, che oggi effettua l’ultimo passaggio prima di arrivare, nei prossimi giorni, a Montecitorio. A determinare i ritardi, l’aggravarsi dell’emergenza Covid, che ha richiesto un lavoro di coordinamento con le altre misure previste nel frattempo dall’esecutivo (i due decreti ristori), in vista c’è un terzo decreto Ristori e la richiesta al parlamento di un ulteriore scostamento di bilancio.