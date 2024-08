Scadenze fiscali: le novità di agosto 2024

Entro il 30 agosto 2024 si possono versare le imposte dovute dai contribuenti ISA con maggiorazione dello 0.40% in più: ecco quali.

Nuove scadenze fiscali per i contribuenti che esercitano attività che prevedono l’applicazione degli Indici Sintetici di Affidabilità fiscale (ISA), secondo quanto stabilito dal decreto correttivo del concordato biennale, approvato dal il 26 luglio dal Consiglio dei Ministri.

Per gli acconti risultanti dalle dichiarazioni dei redditi, per l’IVA e per l’IRAP, la consueta scadenza del 30 giugno, per il primo anno di applicazione del CPB, è spostata a fine luglio.

Imposte entro agosto con lo 0,40% in più

Proroga imposte al 31 luglio 2024 29 Luglio 2024 In conseguenza del nuovo calendario fiscale 2024, gove di uno slittamento anche la successiva data previste per il pagamento degli acconti d’imposta. Il Governo , in partcolare, ha stabilito una proroga al 30 agosto per i versamenti delle imposte da parte dei contribuenti ISA che hanno optato per la rateizzazione.

Per il primo anno di applicazione dell’istituto del concordato preventivo biennale, in particolare, è possibile pagare le tasse entro il 31 luglio senza maggiorazione oppure entro il 30 agosto 2024 con maggiorazione dello 0,40%.

Il decreto correttivo approvato in CdM il 26 luglio in materia di Adempimento Collaborativo e Concordato Preventivo Biennale, ha specificato che tutti i soggetti potenzialmente coinvolti dal CPB (ISA e Forfettari), possono goderne a prescindere dalla effettiva adesione allo strumento.

Quali versamenti godono della proroga

I versamenti riguardano le somme risultanti dalle dichiarazioni dei redditi, IRAP e IVA, ma anche i contributi previdenziali, i diritti camerali, la cedolare secca e le imposte per attività e beni esteri. Nel dettaglio:

acconto 2024 IRPEF / IRES

saldo IRPEF / IRES / IVA 2023

addizionali IRPEF;

contributi previdenziali (IVS, Gestione separata INPS);

cedolare secca;

acconto del 20% per i redditi a tassazione separata;

IVIE / IVAFE;

Diritto CCIAA.

Calendario rate 2024 per i soggetti ISA

Riassumendo, per i soggetti ISA che usufruiscono della proroga rateizzando le imposte il nuovo calendario fiscale è strutturato come segue:

primo versamento entro il 31 luglio senza maggiorazione;

senza maggiorazione; primo versamento entro il 30 agosto con maggiorazione, con la maggiorazione dello 0,40%.

Ecco tutte le date di pagamento per chi opta per la rateizzazione delle imposte:

Rata di acconto

Scadenza versamento 1ª 31 luglio 2024 2ª 20 agosto 2024 3ª 16 settembre 2024 4ª 16 ottobre 2024 5ª 18 novembre 2024 5ª 16 dicembre 2024