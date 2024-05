Dichiarazioni 2024: le nuove scadenze per il 730-4

Nuove FAQ con il calendario degli adempimenti sul Flusso 730-4 in capo a sostituti d'imposta e Agenzia delle Entrate, pensato per CAF e professionisti.

Per la stagione dichiarativa 2024, ai fini delle operazioni di controllo e verifica dei modelli presi in carico, CAF e professionisti abilitati hanno a disposizione un nuovo calendario fiscale, che segna le date da rispettare in capo a sostituti d’imposta e Agenzia delle Entrate.

Sono contenute in una nuova FAQ, pubblicata sul sito web del Fisco.

L’Amministrazione finanziaria ha infatti riscritto il cronoprogramma delle attività da svolgere, aggiornando alcune scadenze, nonché procedure, relative al flusso dei 730-4/2024.

Dichiarazione Redditi 2024: scadenze sostituti d’imposta

Periodo Adempimento Dal 15 settembre al 15 gennaio Comunicazione cessazione incarico ricezione 730-4 Dal 1 febbraio al 8 aprile Sospensione trasmissione CSO Dal 8 febbraio al 25 marzo Trasmissione CU con CT Dal 26 marzo Trasmissione CU priva di CT Dal primo al 31 gennaio e dal 9 aprile al 31 dicembre Trasmissione CSO Dal 5 luglio Possibilità effettuazione dinieghi 20 dicembre Termine per la trasmissione telematica dinieghi

(*) Per le date che cadono di sabato, domenica o festivi, il termine slitta al primo giorno lavorativo antecedente o successivo.

Agenzia Entrate: calendario procedure 2024

Periodo Adempimento Dall’1 febbraio all’8 aprile Sospensione trasmissione CSO 7 Febbraio Pubblicazione elenco sostituti con indirizzo telematico noto 8 Febbraio Pubblicazione software compilazione e controllo CU e apertura canale telematico Dall’ultima decade del mese di giugno Avvio messa a disposizione dei 730-4 pervenuti Dalla prima decade del mese di luglio Trasmissione a CAF/professionisti ricevuta attestante disponibilità 730-4 ai sostituti Dal 16 luglio e settimanalmente Notifica a CAF /professionisti dinieghi ricevuti dai sostituti Da fine luglio a fine novembre (mensilmente) Trasmissione a CAF /professionisti ricevuta mensile di riepilogo 730-4 Entro la fine del mese di luglio, di settembre e di novembre Spedizione e-mail per 730 web sottoposti a controllo Nella seconda decade del mese di novembre Spedizione e-mail per 730 web non consegnati Con periodicità dalla seconda metà del mese di luglio Spedizione e-mail per 730 web oggetto di diniego da parte del sostituto d’imposta Entro il 10 agosto e poi mensilmente fino alla prima settimana di novembre Re-inoltro 730-4 a nuovo delegato 10 dicembre Termine messa a disposizione 730-4

(*) Per le date che cadono di sabato, domenica o festivi, il termine slitta al primo giorno lavorativo antecedente o successivo.