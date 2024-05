Tratto dallo speciale: Dichiarazione dei Redditi

Modello 730: scadenza invio per il rimborso immediato di 13 Maggio 2024 10:28

Per inviare il 730 e ottenere il rimborso IRPEF in busta paga a luglio c’è tempo fino al 31 maggio per i lavoratori, si slitta di un mese per i pensionati.