Scadenze fiscali di aprile 2024: in calendario anche la Precompilata per Partite IVA

Nel calendario fiscale di aprile 2024 debutta la dichiarazione dei redditi precompilata per le Partite IVA: tutti gli appuntamenti.

Nel calendario fiscale di aprile 2024, oltre alle scadenze ordinarie per le Partite IVA e i sostituti d’imposta, ci sono anche i primi appuntamenti della stagione dichiarativa, con i modelli della precompilata disponibili sul portale dell’Agenzia delle Entrate. Vediamo tutto.

2 aprile: prenotazione Bonus Pubblicità

Bonus Pubblicità 2024: domande entro il 2 aprile 1 Marzo 2024 Il 2 aprile è l’ultimo giorno utile per la prenotazione del credito d’imposta in relazione gli investimenti pubblicitari incrementali (almeno dell’1% sull’anno precedente), in relazione alle campagne pubblicitarie 2024 effettuate sui mezzi di stampa ammessi al tax credit in misura pari al 75%. La scadenza ordinaria sarebbe il 31 marzo ma in considerazione delle festività pasquali slitta al 2 aprile.

4 aprile: Comunicazione Cessione crediti edilizi

Comunicazione cessione credito entro il 4 aprile 22 Marzo 2024 Entro il 4 aprile bisogna inviare all’Agenzia delle Entrate la Comunicazione Web per le spese sostenute nel 2023 relative ai lavori edilizi a cui sono stati applicati lo sconto in fattura o la cessione del credito. Entro la stessa data gli amministratori di condominio devono comunicare le spese 2023 per i lavori sulle parti comuni condominiali.

Scadenze fiscali di metà aprile 2024

Tutte le date nel calendario fiscale di aprile 2024 ci sono anche le seguenti scadenze ordinarie:

15 aprile : emissione e registrazione delle fatture differite relative a beni consegnati o spediti nel mese solare precedente;

: emissione e registrazione delle fatture differite relative a beni consegnati o spediti nel mese solare precedente; 16 aprile : versamenti IVA mensili e saldo relativo all’anno d’imposta 2023 risultante dalla dichiarazione annuale con maggiorazione dello 0,33%.

: versamenti IVA mensili e saldo relativo all’anno d’imposta 2023 risultante dalla dichiarazione annuale con maggiorazione dello 0,33%. 22 aprile: comunicazione da parte di commercianti e agenzie di viaggio dei corrispettivi relativi alle operazioni in contanti di importo superiore ai mille euro legate al turismo effettuate nell’anno 2023 nei confronti delle persone fisiche di cittadinanza diversa da quella italiana e comunque diversa da quella di uno dei Paesi dell’Unione europea ovvero dello Spazio economico europeo, che abbiano residenza fuori dal territorio dello Stato.

30 aprile: dichiarazione precompilata online

Dichiarazione Precompilata Partite IVA: calendario scadenze 6 Marzo 2024 L’ultimo giorno del mese è resa disponibile sul portale dedicato dell’Agenzia delle Entrate la dichiarazione dichiarazione dei redditi precompilata 2024 relativa all’anno di imposta 2023. Quest’anno c’è una novità importante perché debutta la precompilata anche per le Partite IVA.

Fra i dati che il Fisco utilizza per la precompilata ci sono quelli contenuti nella Certificazione Unica predisposta dai sostituti d’imposta. L’Agenzia delle Entrate ha sollecitato i datori di lavoro a inviare la CU 2024 entro il 18 marzo, in modo da poterla usare per la dichiarazione precompilata.

Resta però consentito eseguire l’adempimento entro il 31 ottobre per gli autonomi, termine per la presentazione del Modello 770. In quest’ultimo caso, il contribuente non troverà i dati direttamente nella precompilata ma nel prospetto informativo, e dovrò quindi inserirli autonomamente, inviando la precompilata con modifiche.

Chi invece presenta il modello precompilato senza modifiche ha il vantaggio di non avere controlli documentali sulle detrazioni e deduzioni applicate.

Ricordiamo che il termine per la presentazione del Modello Redditi PF 2024 è il 15 ottobre.