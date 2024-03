Dichiarazione di successione non presentata: come rimediare

Cosa succede in caso di dichiarazione di successione omessa o tardiva? Ecco gli obblighi e le relative sanzioni.

La dichiarazione di successione deve essere presentata all’Agenzia delle Entrate entro 12 mesi dalla data di apertura della successione stessa, un adempimento che in caso di ritardo o di omissione può generare sanzioni.

Successione: obblighi e adempimenti

Dichiarazione di successione per eredi stranieri: come funziona 3 Agosto 2023 Sono obbligati a presentare la dichiarazione di successione, come specificato dall’Agenzia delle Entrate, gli eredi, i chiamati all’eredità e i legatari, i rappresentanti legali degli eredi o dei legatari, gli immessi nel possesso dei beni in caso di assenza del defunto o di dichiarazione di morte presunta, gli amministratori dell’eredità, i curatori delle eredità giacenti, gli esecutori testamentari e i trustee.

Sono previsti esoneri, invece, se l’eredità è devoluta al coniuge e ai parenti del defunto in linea retta e l’attivo ereditario ha un valore che non supera i 100mila euro e non comprende beni immobili o diritti reali immobiliari.

Sanzioni e imposte di successione

Imposta di successione: guida alle novità 2024 e al calcolo 24 Novembre 2023 Quando non si presenta la dichiarazione di successione entro 12 mesi dalla morte del defunto, per il contribuente sono previste sanzioni amministrative di importo variabile dal 120% al 240% dell’imposta (oppure, se non è dovuta alcuna imposta, una quota fissa da 250 a 1000 euro).

È possibile, comunque, possibile avvalersi del ravvedimento operoso per pagare quanto dovuto beneficiando di agevolazioni sulle sanzioni, che variano in base al periodo che intercorre tra la data di versamento e la data di scadenza, aggiungendo anche gli interessi di mora.

Se non si presenta la dichiarazione di successione oltre i 5 anni dalla scadenza (quindi 6 anni dalla data di morte), si è tenuti a versare le imposte ma non le sanzioni per avvenuta prescrizione.