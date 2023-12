CIN per affitti brevi e turistici: nuovi obblighi e sanzioni

Nuovi adempimenti per i locatori e requisiti per gli immobili destinati agli affitti brevi: come funziona il nuovo CIN - Codice Identificativo Nazionale.

Verso l’obbligo di attivazione del nuovo CIN – Codice Identificativo Nazionale destinato alle locazioni turistiche con contratto per affitti brevi, oggetto di un emendamento al Decreto Legge 145/2023 collegato alla Legge di Bilancio 2024 (il Decreto Anticipi).

Prevede, a pena di pesanti multe, la richiesta al Ministero del Turismo di un codice univoco che serve a identificare e tracciare le transazioni legate ad affitti brevi, essenzialmente di natura turistica.

CIN per affitti brevi: come funziona

Il CIN mira per contrastare forme irregolari di ospitalità e garantire la tutela della concorrenza e della trasparenza del mercato. Chi non lo richiede e non so espone negli annunci è passibile di sanzioni amministrative.

Come ottenere il CIN

Decreto Anticipi: novità sugli affitti brevi 30 Novembre 2023 Ad assegnare il CIN è il Ministero attraverso una procedura automatizzata su richiesta del locatore, in relazione ad immobili destinati alla locazione turistica o agli affitti brevi. A tal fine, si deve presentare una dichiarazione sostitutiva che attesti i dati catastali dell’unità immobiliare.

Requisiti immobili per rilascio CIN

Per quanto riguarda i requisiti degli immobili da affittare ai turisti per brevi soggiorni, devono essere dotate di dispositivi per la rilevazione di gas combustibili e del monossido di carbonio funzionanti.

All’interno dei locali devono anche essere presenti estintori portatili a norma di legge.

Sanzioni per inadempienti

I locatori privi di CIN sono punibili con sanzione pecuniaria da euro 800 a euro 8000, variabile in base alle dimensioni della struttura.

È punibile con sanzioni da euro 500 a euro 5000, inoltre, la mancata esposizione del CIN da parte dei soggetti coinvolti nell’obbligo.