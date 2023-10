Colf e badanti: in Manovra 2024 controlli sulle tasse non pagate

Possibile stretta fiscale inserita dal Governo in Manovra 2024 per i lavoratori domestici: controlli incrociati tra contributi INPS e redditi dichiarati.

La lotta all’evasione fiscale entra nella Manovra 2024 in maniera insolita: secondo le anticipazioni, introdurrà regole controlli più severi sulla corretta contribuzione versata in favore di colf e badanti, parte di una categoria di lavoratori – quella degli addetti al lavoro domestico – spesso dimenticata dalle misure di più ampio respiro.

In realtà, in questo caso si tratta di una norma che non pare volta alla tutela previdenziale dei soggetti in questione quanto alla loro regolarità nel pagamento delle tasse dovute.

Controlli fiscali su colf e badanti

La nuova disposizione inserita nella Legge di Bilancio, in pratica, sarebbe mirata a vericare il corretto versamento delle imposte dirette da parte dei lavoratori domestici assunti con regolare contratto.

Nello specifico, si tratterebbe di introdurre la possibilità di avviare controlli mirati sui contributi versati dai datori di lavoro a favore di colf e badanti sfruttando, come strumenti di verifica, sia le banche dati INPS sia l’Anagrafe Tributaria.

Evasione in aumento

Come pagare i contributi alla colf 11 Ottobre 2023 Dalle banche dati INPS possono infatti emergere i contratti regolarmente registrati e i contributi versati dalle famiglie che hanno assunto lavoratori domestici, informazioni da incrociare poi con le dichiarazioni dei redditi dei lavoratori assunti, al fine di garantire la corrispondenza tra quanto versato e il reddito effettivamente percepito.

In effetti, secondo la recente Relazione MEF sull’economia non osservata e sull’evasione fiscale e contributiva, quasi 8 miliardi di euro non dichiarati tra quelli prodotti con lavoro dipendente sono riconducibili a quello domestico, per oltre un miliardo di IRPEF non pagata.