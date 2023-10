Rottamazione-quater: il calendario delle scadenze di pagamento

Calendario Rottamazione: entro il 10 ottobre si può richiedere la rateazione, il primo pagamento slitta a novembre grazie alla tolleranza di 5 giorni.

La prima scadenza di pagamento per la prima o unica rata della Rottamazione quater sarebbe il 31 ottobre, ma applicando i consueti cinque giorni di tolleranza (previsti dall’art. 3, comma 14-bis, del decreto-legge n. 119/2018) all’interno dei quali si considera valido e tempestivi, la prima rata slitta a novembre.

Chi sceglie il pagamento a rate, inoltre, deve esercitare tale opzione entro il 10 ottobre, effettuando apposita comunicazione all’Agenzia delle Entrate-Riscossione.

Vediamo con precisione il calendario dei pagamenti della Definizione Agevolata concessa dalla tregua fiscale in Manovra 2023, in base alle proroghe concesse ed alle regole fiscali previste.

Scadenza prima rata della Rottamazione-quater

Rottamazione: Comunicazione importi e bollettini di pagamento 29 Settembre 2023 I contribuenti che in fase di adesione alla definizione agevolata hanno optato per la rateizzazione del debito, hanno ricevuto la Comunicazione delle somme dovute assieme al piano quinquennale e ai primi 10 bollettini precompilati. Per il pagamento delle somme dovute a titolo di Rottamazione-quater, la tolleranza di 5 giorni dal vale per tutte le rate.

Adesso, devono saldare a stretto giro le prime due rate (pari, ciascuna, al 10% della somma dovuta in totale), pagando poi le rimanenti 16 rate a cadenza trimestrale, a partire dal 30 marzo 2025. Le scadenze teoricamente previste per il 2023 sono le seguenti:

prima rata 31 ottobre: con i cinque giorni di tolleranza si arriva al 6 novembre, cadendo il quinto giorno di domenica (se si saltassero anche i festivi compresi nel periodo si arriverebbe al 9 novembre, ma non ci sono indicazioni in questo senso da parte dell’Agenzia delle Entrate- Riscossione, come invece era avvenuto per la pace fiscale 2022);

Anche per le altre rate in scadenza il 28 febbraio, 31 maggio, 31 luglio e 30 novembre di ciascun anno a decorrere dal 2024, si applicano allo stesso modo i cinque giorni cuscinetto.

Come richiedere la rateazione fino al 10 ottobre

Coloro che vogliono chiedere la rateazione in extremis, devono inviare la richiesta utilizzando il servizio online Invia una mail al servizio contribuenti entro il 10 ottobre, per dare al Fisco il tempo di predisporre il piano di pagamento in tempo per la scadenza di fine ottobre. Le domande successive al 10 ottobre non saranno prese in considerazione.

Come segnalare errori

Lo stesso strumenti può essere utilizzato da coloro che vogliono segnalare errori o precisazioni. Ad esempio, nel caso in cui l’Agenzia abbia accolto solo parzialmente la domanda di rottamazione (non concedendola quindi per tutte le cartelle di cui è stata chiesta la rottamazione).

All’interno del servizio, bisogna selezionare la voce “Informazioni sul pagamento della Definizione Agevolata” e allegare, oltre alla documentazione di riconoscimento, la Comunicazione delle somme dovute interessata.

Prossime scadenze della Rottamazione

Ripercorriamo le scadenze sopra esposte:

Il superamento delle scadenze comporta l’immediata decadenza dalla rateazione, e la ripresa delle normali attività di riscossione.