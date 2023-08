Superbonus: Poste Italiane riapre da ottobre alla cessione dei crediti dai privati

Da ottobre Poste Italiane torna ad acquistare i crediti da Superbonus per le prime cessioni dei privati, fino a 50mila euro: i dettagli.

Poste Italiane ha comunicato la riapertura del servizio di acquisto dei crediti d’imposta in relazione ai bonus edilizi.

Con una nota stampa datata 8 agosto, l’azienda ha reso noto che dai primi di ottobre sarà nuovamente possibile fare domanda di cessione dei crediti a Poste:

Un’iniziativa in linea con le indicazioni del Governo che conferma il sostegno costante di Poste Italiane alle famiglie e al sistema Paese.

Quali banche accettano oggi la cessione del credito: eccole tutte 8 Agosto 2023 “L’acquisizione dei crediti sarà rivolta esclusivamente alle persone fisiche” – prosegue la nota, “limitata alle cosiddette prime cessioni per un ammontare massimo di 50mila euro“.

Si riaprono dunque le speranze per i tanti cosiddetti esodati del Superbonus rimasti con crediti incagliati nei cassetti fiscali e per coloro che hanno ancora lavori in corso o in attesa di partire a causa delle incertezze di mercato.

A poter ancora ricorrere alla cessione del credito, lo ricordiamo, sono coloro. quali hanno presentato la Cilas entro fine 2022 o che avevano già avviato lavori e progetti alla data del 17 febbraio 2023.