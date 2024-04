Chiusura vetrata senza permesso: occhio ai requisiti

La realizzazione di vetrate che genera un ampliamento volumetrico anche minimo rientra tra gli interventi di ristrutturazione con obbligo di permessi.

La realizzazione di vetrate che generano un incremento volumetrico o comunque una struttura differente rispetto a quella preesistente rientra tra gli interventi di ristrutturazione edilizia, per i quali è sempre necessario ottenere il permesso di costruire.

Vetrate panoramiche in edilizia libera: detraibili e senza permessi 13 Febbraio 2024

La chiusura di una vetrata, quindi, non è classificabile come edilizia libera nel momento in cui prevede un ampliamento anche minimo, che non può essere qualificato come intervento di manutenzione ordinaria o straordinaria ma come trasformazione di un manufatto esistente soggetta ad autorizzazioni.

La sentenza del Consiglio di Stato emessa il 5 marzo 2024, n. 2156, chiarisce questo aspetto facendo riferimento alle definizioni degli interventi edilizi fornite dal TUE (Testo Unico Edilizia).

Il DPR 380/2001 specifica che ogni intervento di ristrutturazione non lieve necessita di permessi particolari, in assenza dei quali è prevista l’applicazione di sanzioni specifiche, legittimando anche l’ordine di demolizione disposto dal Comune.

Nella stessa sentenza, il Consiglio di Stato sottolinea come un nuovo manufatto ampliato rispetto al precedente e realizzato in muratura non possa essere considerato come locale accessorio, non rientrando quindi nell’ambito delle pertinenze ma godendo di piena autonomia funzionale.