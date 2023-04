Quali sono le banche che accettano le cessioni del credito: eccole tutte

Riapertura mercato crediti edilizi: le banche Intesa Sanpaolo, UniCredit e Poste Italiane pronte a valutare cessioni, Finanza.Tech e SiBonus intermediano.

Sono migliaia gli italiani che si ritrovano oggi con crediti edilizi che non si riescono a monetizzare dopo aver sfruttato il treno del Superbonus e del miraggio della cessione per i vari bonus casa, da Ecobonus a Bonus Ristrutturazione, da Sismabonus a Barriere Elettroniche, da Bonus Fotovoltaico, a Bonus Colonnine di ricarica.

Dopo la sospensione imposta dal Governo alla cessione del credito e allo sconto in fattura, prevista dal Decreto Superbonus (DL 11/2023), sono state concesse alcune deroghe (ad esempio per lavori in edilizi libera con acconti pagati o accordi formali già presi al 17 febbraio), allentati i vincoli per le responsabilità delle banche e prevista la possibilità di compensare il 10% dei crediti edilizi in pancia alle imprese con BTP decennali con scadenza dal 2028.

Restano almeno 15 miliardi di crediti incagliati per le imprese, che dal 2 maggio possono scegliere di spalmare il tax credit in 1o rate annuali. E restano non cedibili i crediti dei privati, che potranno detrarli in 10 quote di pari importo in dichiarazione dei redditi, saltando un anno d’imposta.

Sullo sfondo, la riapertura delle cessioni operate da alcune banche e da Poste Italiane per smaltire i crediti 2022 e le vecchie pratiche, liberando capacità fiscale. Vediamo dunque quali banche hanno ripreso le cessioni e soprattutto per quali cedenti e con quali vincoli.

Quali sono le banche che accettano cessioni del credito?

Sono tre gli istituti che in questo momento hanno riaperto o stanno lavorando per riaprire le cessioni del credito, per le vecchie pratiche oppure per le imprese: Intesa San Paolo, UniCredit e Poste Italiane. Tra le altre banche che si sono dichiarate propense a riaprire preso alla cessione del credito ci sono anche Banco Bpm e Crèdit Agricole.

Tra gli operatori del settore c’è anche Finanza.Tech, che ha riaperto la sua piattaforma di cessione del credito tramite cui intermedia le offerte di importanti partner finanziari. Infine, sta per riaprire i battenti la piattaforma di Governo per lo smobilizzo crediti, con parner privati come Enel X e pubblici come Cassa Depositi e Presititi.

Chi può cedere i crediti a UniCredit?

Il gruppo UniCredit, tramite la società veicolo EBS Finance, acquista i crediti maturati, con importo compreso tra 10mila e 600mila euro, dai propri clienti cessionari Partite IVA, per spese sostenute nel 2022. Per poter cedere i bonus, è necessario aver completato i lavori e maturato giá i crediti fiscali.

L’acquisto è limitato ai crediti derivanti da sconto in fattura, quindi da artigiani e professionisti, riferiti a spese sostenute nel 2022. Il tutto a patto che chi cede il credito sia in possesso di asseverazioni, attestazioni e visto di conformità per tutte le tipologie di intervento (anche edilizia libera) oltre che il codice univoco previsto dalla normativa.

Il prezzo di acquisto dei crediti dipenderà dal tipo di bonus di cui si tratta, andando dal 70% al massimo dell’85,80% del valore nominale del credito maturato. Resta fermo che l’acquisto dei crediti per un SAL non impegna la banca ad acquistare anche i successivi.

Poste Italiane accetta la cessione del credito?

Segnali di riapertura nel mercato dei crediti edilizi incagliati giungono anche da Cassa Depositi e Prestiti e da Poste Italiane. L’amministratore delegato di CDP, Dario Scannapieco, e il condirettore generale di Poste, Giuseppe Lasco, hanno dichiarato la disponibilità a valutare ogni iniziativa di sistema cper ripartire con la compravendita dei crediti incagliati all’interno della loro attività diretta ai privati. Il riferimento è al un veicolo finanziario per la compravendita dei crediti bloccati, opernte tramite nuova piattaforma pubblico-privata che da giugno coinvolgerà anche Enel X per acquisire crediti fiscali certificati come certi, liquidi e esigibili da un primo cessionario, per poi ricederli a terzi in base al loro calendario di scadenze fiscali, per compensare o ottenere il rimborso delle imposte.

Quando riapre la cessione del credito Intesa Sanpaolo?

Intesa Sanpaolo ha confermato il proprio impegno nell’acquisto di crediti fiscali, sia da privati che da imprese e senza limiti di importo, grazie a un accordo con l’Università Luiss Guido Carli sulla ri-cessione dei bonus edilizi per un valore di 60 milioni di euro. La banca sta utilizzando lo strumento per ampliare la capacità fiscale e a questo fine ha avviato contratti per oltre 6 miliardi.

Cos’è la cessione del credito?

In generale, la cessione del credito è un’operazione finanziaria in cui un soggetto (il cedente) trasferisce a un altro soggetto (il cessionario) il diritto di credito che ha nei confronti di un terzo (il debitore). In pratica, il cedente “vende” il proprio credito al cessionario, che diventa il nuovo titolare del credito con diritto a riscquotere il debito/bonus. In presso della cessione solitamente è pari al valore nominale del credito meno una commissione o percentuale.

Con riferimento alla cessione dei bonus derivanti da detrazioni fiscali, il primo beneficiario cede il bonus spettante a un privato o un istituto di credito recuperandolo subito invece che con le dichiarazioni dei redditi. Dal canto suo, l’istituto finanziario guadagna la commissione o la percentuale pattuita.

Quando la cessione dei crediti è possibile nel 2023?

Il Governo ha introdotto nuove eccezioni al blocco della cessione dei crediti per la rimozione di barriere architettoniche, per immobili danneggiati dall’alluvione nelle Marche e dai terremoti, per gli edifici dell’IACP, ONLUS e Cooperative di abitazione e per i lavori di riqualificazione urbana.

Per la detrazione del 110% per le villette, se il 30% dei lavori è stato effettuato al 30 settembre 2022, il termine per la conclusione dei lavori è stato spostato al 30 settembre 2023.

Cos’è la piattaforma SiBonus per la cessione crediti?

Il Portale SiBonus è una piattaforma che facilita l’incontro tra domanda e offerta di tali crediti, utilizzato sia venditori e dagli acquirenti dei bonus per il settore edile. Con una convenzione tra InfoCamere e Confartigianato, la piattaforma è stata aperta agli iscritti all’associazione per l’acquisto e la vendita di tali crediti.