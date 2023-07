Dichiarazione di Successione: nuove regole e modello 2023

L’Agenzia delle Entrate ha aggiornato il modello di dichiarazione di successione e la domanda di volture catastali: tutte le novittà.

L’Agenzia delle Entrate ha aggiornato il modello di dichiarazione di successione e la domanda di volture catastali, comprese le relative istruzioni e specifiche tecniche per la trasmissione telematica.

Imposta di successione e donazione: aliquote e franchigie 3 Marzo 2023 L’aggiornamento, come precisa l’Agenzia delle Entrate, si è reso necessario per adeguare il modello dichiarativo al quadro normativo attuale e, in particolare, a quanto affermato dalla circolare n. 19/E del 6 luglio 2023 relativa trattamento fiscale del legato di genere.

La circolare chiarisce come deve avvenire la tassazione del legato di genere ai fini dell’imposta sulle successioni e donazioni: il valore attribuito al legato di genere, come accade per quello del legato di specie, deve essere dedotto dal valore dell’eredità o delle singole quote ereditarie.

Come descritto nel provvedimento del 25 luglio, il nuovo modello è quello da presentare telematicamente a partire dal 26 luglio 2023 tuttavia, per agevolare i contribuenti e gli operatori, sarà possibile trasmettere le dichiarazioni utilizzando la precedente versione del documento fino al 26 ottobre.

I nuovi prodotti di compilazione e controllo per la predisposizione del modello, inoltre, sono scaricabili dal sito web delle Entrate.