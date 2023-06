Rimborso IRAP e IRES: la Cassazione indica le scadenze

Guida rapida alle novità del Modello IRAP 2023, imposta non più dovuta dalle professionisti e commercianti: modulistica e istruzioni di compilazione in pdf.

Comunicazioni IMU, IVA e IRAP: le novità in vigore

Novità per il calendario IVA e per le Dichiarazioni IRAP e IMU: guida rapida alle novità del DL Semplificazioni, ufficialmente in vigore dal agosto 2022.