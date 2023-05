INAIL: aumentano gli interessi per premi e sanzioni

Aumentano i tassi di interesse per le rateazioni dei debiti relativi ai premi INAIL e alle sanzioni civili: ecco i nuovi importi.

L’INAIL ha adeguato del tasso di interesse per le rateazioni dei debiti per premi assicurativi e accessori e la misura delle sanzioni civili.

Una decisione che fa seguito agli adeguamenti stabiliti dalla Banca Centrale Europea, che in materia di politica monetaria ha fissato al 3,75% il tasso di interesse sulle operazioni di rifinanziamento principali dell’Eurosistema.

I nuovi valori del tasso di interesse per le rateazioni dei debiti per premi assicurativi e accessori e quello per la determinazione delle sanzioni civili sono i seguenti:

9,75% per le rateazioni dei debiti per premi assicurativi e accessori;

9,25% per le sanzioni civili.

Il tasso del 9,75% riguarda i piani di ammortamento relativi alle istanze di rateazione presentate dal 10 maggio 2023, mentre non ci sono variazioni per le rateazioni attualmente in corso, per le quali fanno fede i piani di ammortamento già determinati applicando il tasso di interesse in vigore alla data di presentazione dell’istanza.