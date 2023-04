Premi INAIL 2023: sconto al via ma per pochi

Per il 2023 la riduzione di premi e contributi INAIL è stata fissata al 15,17%, ma solo se è ancora in corso la revisione tariffaria.

L’INAIL ha comunicato la riduzione dei premi e dei contributi per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali relativamente all’anno 2023, fissando anche gli Indici di Gravità Medi per il triennio 2023-2025.

Come specificato nella circolare n. 12 del 30 marzo, per il 2023 la riduzione di premi e contributi INAIL è stata fissata nella misura pari al 15,17%, prevista dal decreto 20 settembre 20222 del Ministro del Lavoro di concerto con il Ministro dell’Economia e delle Finanze.

La stessa deliberazione ha fissato gli Indici di Gravità Medi (IGM) per il triennio 2023- 2025, che devono essere usati come riferimento per l’applicazione della riduzione ma solo per i premi e i contributi per i quali è ancora in corso la revisione tariffaria.

La riduzione del 15,17%, infatti, può essere fruita solo sui premi speciali che ancora attendono la revisione come specificato nella circolare INAIL:

La riduzione non si applica ai premi assicurativi ordinari e speciali per i quali è intervenuto l’aggiornamento delle relative tariffe, vale a dire le tariffe approvate con i decreti interministeriali 27 febbraio 20191 e quelle approvate con il decreto interministeriale 6 settembre 2022 di approvazione della deliberazione del Consiglio di amministrazione dell’Inail n. 157 del 26 luglio 2022 concernente “Revisione dei premi speciali unitari per l’assicurazione di facchini, barrocciai vetturini ippotrasportatori, pescatori, addetti ai frantoi, candidati all’emigrazione sottoposti a prova d’arte, allievi dei corsi IeFP, soggetti impegnati in attività di volontariato, percettori di Rdc coinvolti in PUC”.