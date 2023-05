Crediti energetici: come indicare i bonus in Dichiarazione Redditi

I codici tributo per utilizzare in compensazione i crediti d’imposta sull’energia delle imprese per il primo trimestre 2023, da inserire nel modello F24.

Bonus Compostaggio: domande dal 20 aprile

Dal 20 aprile via libera alle domande per accedere al credito d’imposta per l’installazione e messa in funzione degli impianti di compostaggio.