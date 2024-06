Cessione crediti indebita: lettere dal Fisco per il recupero

Bonus Transizione 4.0: riattivati i codici tributo per la compensazione in F24 delle imprese beneficiarie, ora obbligate alla comunicazione preventiva.

Guida aggiornata alla compensazione dei crediti fiscali tramite Modello F24: le novità dal 1° luglio e le regole per Partite IVA e privati.

Transizione 5.0: guida ai nuovi incentivi

In attesa del decreto attuativo degli incentivi, spieghiamo come funzionano i nuovi crediti d’imposta per la Transizione 5.0 e il risparmio energetico.