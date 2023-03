Deduzione costo dipendenti: novità IRAP 2023

Come indicare la deduzione del costo del personale dal valore della produzione nel Modello IRAP 2023: base imponibile e compilazione Quadro IS.

Cambiano nel 2023 le deduzioni spettanti ai datori di lavoro per il costo del personale (art. 11 dlgs 446/97), grazie alla semplificazione introdotta dalla legge n 122/2022. In particolare, si deduce in modo differente il costo relativo ai dipendenti a tempo indeterminato dal valore della produzione.

Si tratta di una novità prevista dall’articolo 10 del Decreto Semplificazioni (DL 73/2022) per la determinazione del valore della produzione netta in relazione ai costi del personale che sono deducibili dalla base imponibile IRAP.

Nuova compilazione Modello IRAP 2023

Tale novità ha effetto sulla compilazione del della dichiarazione IRAP per il periodo d’imposta 2022. Nel nuovo Modello IRAP/2023 trova spazio il nuovo Quadro IS, con il rigo IS7 per la deducibilità del costo dei dipendente a tempo indeterminato.

Nel rigo IS7 – Quadro IS del Modello IRAp 2023:

nella colonna 2 si indica la deduzione del costo complessivo per il personale dipendente a tempo indeterminato; nella colonna 1 va indicata a parte la quota di deduzione per i lavoratori stagionali nei limiti del 70% del costo complessivo (ricompresa già nella colonna 2).

– Quadro IS del Modello IRAp 2023: Nei righi IS1 (colonna 2), IS4 (colonna 3) e IS5 (colonna 2) vanno indicate le deduzioni per soggetti diversi dai dipendenti a tempo indeterminato.

(colonna 2), (colonna 3) e (colonna 2) vanno indicate le deduzioni per soggetti diversi dai dipendenti a tempo indeterminato. Nel rigo IS9 va indicata l’eventuale eccedenza delle deduzioni rispetto al limite massimo (retribuzione, oneri e spese).

Deduzioni costo del personale

Il costo deducibile, adesso, non si calcola più per differenza rispetto alle altre deduzioni prima previste. La differenziazione dà evidenza della diversa deduzione spettante sulle altre voci di costo per lavoratori non dipendenti a tempo indeterminato:

deduzione assicurazioni contro gli infortuni sul lavoro

deduzione spese per apprendisti, disabili, personale con contratti di formazione e lavoro o addetto alla ricerca e sviluppo

deduzione forfettaria di 1.850 euro per i soggetti fino a 5 dipendenti e componenti positivi fino a 400mila euro.

Altre novità IRAP 2023

Dal 1 gennaio 2022 le persone fisiche esercenti attività commerciali, arti e professioni sono escluse da pagamento IRAP e pertanto è stato eliminato il quadro IQ dal Modello 2023. Restano soggetti all’imposta:

studi professionali associati;

società di persone;

società di capitali;

enti commerciali;

enti del terzo settore.

Scadenze Modello IRAP 2023

La dichiarazione IRAP deve essere presentata secondo specifici termini:

30 novembre dell’anno successivo alla chiusura del periodo d’imposta – società semplici, in nome collettivo e in accomandita semplice, società e associazioni equiparate;

ultimo giorno dell’undicesimo mese successivo alla chiusura del periodo d’imposta – soggetti IRES e amministrazioni pubbliche.