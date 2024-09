Spese sanitarie Precompilata: invio dati entro settembre

Gli operatori sanitari hanno tempo fino al 30 settembre per trasmettere al STS i dati dei clienti/pazienti relativi alle spese del primo semestre 2024.

Il 30 settembre è il termine ultimo per l’invio dei dati relativi alle spese sanitarie sostenute dai clienti/pazienti tra gennaio e giugno 2024 da parte degli operatori del settore come farmacie, medici e infermieri: le informazioni serviranno all’Agenzia delle Entrate per predisporre la dichiarazione precompilata 2025.

Come previsto dalla normativa vigente, infatti, la trasmissione dei dati sanitari al sistema Tessera Sanitaria deve essere effettuato con frequenza semestrale, precisamente entro il 30 settembre per le spese sostenute nel primo semestre ed entro il 31 gennaio per le spese relative nel secondo semestre dell’anno precedente.

Sono tenuti alla trasmissione telematica dei dati (comprensivi del codice fiscale riportato sulla tessera sanitaria e di eventuali rimborsi):

strutture sanitarie accreditate al SSN, autorizzate non accreditate o appartenenti alla sanità militare;

farmacie e parafarmacie;

medici chirurghi e odontoiatri;

professionisti sanitari come veterinari, psicologi, biologi, infermieri, tecnici di radiologia, ostetrici, ottici (compresi gli iscritti ai nuovi Albi professionali inseriti nel decreto del Ministero della Salute del 13 marzo 2018);

infermieri pediatrici iscritti all’Albo.

Per l’invio è necessario accedere al portale Sistema Tessera Sanitaria, anche tramite associazioni di categoria.