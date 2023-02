Rottamazione-quater: verifica online delle cartelle sanabili

L'AdER mette a disposizione il Prospetto delle cartelle che possono rientrare nella Rottamazione-quater: come farne richiesta.

Nuovo servizio online sul sito dell’Agenzia delle Entrate – Riscossione (AdER) per verificare se le proprie cartelle esattoriali rientrino o meno nella definizione agevolata: a disposizione, c’è un Prospetto informativo nel quale sono indicati i debiti del contribuente per i quali è possibile fare domanda di Rottamazione-quater.

Il prospetto è utile per decidere se presentare o meno domanda adesione, perché segnala quali sono i carichi che possono rientrare nelle tregua fiscale. Vediamo come ottenerlo.

Cartelle rottamabili: come si richiede il Prospetto Informativo

Il prospetto va richiesto online all’Agenzia delle Entrate – Riscossione, dall’area riservata o in quella pubblica del sito, o ancora tramite intermediario fiscale.

In area riservata

La richiesta tramite area riservata è veloce ma ci vogliono le credenziali (ad esempio SPID o Carta d’identità elettronica). Una volta entrati, bisogna entrare con le proprie credenziali e, nella prima schermata, cliccare su: Definizione agevolata > “Prospetto informativo” > “Richiedi”.

Dopo la presa in carico della richiesta, il prospetto viene inviato via posta elettronica entro 24 ore. Attenzione: nella mail che arriva c’è un link su cui bisogna cliccare entro 5 giorni per scaricare il prospetto, diversamente bisogna ripresentare la domanda.

In area pubblica

In area pubblica la procedura è più complessa.

Chi presenta la domanda per la propria situazione debitoria , inserisce codice fiscale, documento di identità e una dichiarazione sostitutiva firmata (il fac-simile è pubblicato online, basta scaricarlo).

, inserisce codice fiscale, documento di identità e una dichiarazione sostitutiva firmata (il fac-simile è pubblicato online, basta scaricarlo). Chi presenta la domanda per altri soggetti deve allegare anche altra documentazione a seconda del soggetto richiedente (genitore, tutore del minore, persone giuridiche, eredi). Tutti i documenti vanno inseriti in un unico file PDF (non può essere più pesante di 5MB). Infine, si inserisce l’indirizzo mail al quale si vuole ricevere il prospetto. Ecco la schermata, con i campi che vanno compilati:

L’agente della riscossione invia una prima email all’indirizzo indicato dal contribuente, con un link da convalidare entro le successive 72 ore (decorso tale termine, il link non sarà più valido e la richiesta sarà automaticamente annullata). Dopo la convalida, una seconda email indicherà la presa in carico della richiesta e i suoi riferimenti identificativi. Infine, se la documentazione di riconoscimento allegata è corretta, verrà inviata una terza email con il link per scaricare il Prospetto informativo entro i successivi 5 giorni (120 ore dal ricevimento del link). Decorso tale termine, non sarà più possibile effettuare il download.

L’iter in area pubblica è più lungo e richiede l’invio di documentazione, ma il vantaggio è che si può presentare domanda anche senza avere le credenziali.

Tramite intermediari

Gli intermediari possono presentare la domanda per gli assistiti utilizzando Equipro.

Rottamazione-quater: regole e iter di adesione

La definizione agevolata è prevista dai commi 232-252 della legge 197/2022 (la Manovra 2023). Riguarda le cartelle affidate all’agente della riscossione dal 2000 al 30 giugno 2022 (con una serie di esclusioni, per questo è utile sapere in anticipo quali rientrano). Prevede che si paghi interamente la somma inizialmente dovuta, mentre non sono dovuti interessi, sanzioni, mora e aggio.

Rottamazione quater, quando e come si paga 26 Gennaio 2023 II contribuenti che vogliono aderire devono presentare domanda entro il 30 aprile, le procedure sono aperte (domanda online sul sito dell’Agenzia delle Entrate Riscossione). Entro il 30 giugno arriva poi la risposta ed entro il 31 luglio bisogna pagare la prima o unica rata, perfezionando così il percorso di adesione alla Rottamazione 2023.