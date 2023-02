Sanatoria per i decaduti della Rottamazione-ter

Decaduti dalla Rottamazione-ter ammessi alla definizione agevolata della Rottamazione-quater: l'Agenzia delle Entrate Riscossione spiega come funziona.

Rottamazione-quater anche per i decaduti della Rottamazione-ter: l’Agenzia delle Entrate – Riscossione ricorda la nuova possibilità di adesione alla definizione agevolata delle cartelle esattoriali anche per coloro i quali non sono riusciti a pagare le rate della precedente sanatoria, la cui scadenza era fissata per lo scorso 5 dicembre.

Tutti i chiarimenti sono pubblicati sul sito delle Entrate – Riscossione, assieme alle FAQ sulla definizione agevolata 2023.

Rottamazione-ter: nuova chance per i decaduti

La possibilità per i decaduti della Rottamazione-ter di aderire alla Rottamazione-quater era già espressa dal capitolo tregua fiscale in Legge di Bilancio 2023, dal momento che il testo di legge ammette tutti i carichi affidati all’agente della riscossione fino al 30 giugno 2022. Ma la conferma ufficiale è stata pubblicata sul sito dell’AdER.

A seguito delle richieste di chiarimento pervenute, Agenzia delle entrate-Riscossione ricorda che la Legge di Bilancio per il 2023 (Legge n. 197/2022) consente anche a coloro che hanno aderito alla Rottamazione-ter, a prescindere se in regola con i pagamenti, di presentare domanda per accedere alla nuova Definizione agevolata (Rottamazione-quater) che prevede, oltre alla cancellazione delle sanzioni e degli interessi di mora, anche la cancellazione degli interessi iscritti a ruolo e dell’aggio.

Rottamazione quater, quando e come si paga 26 Gennaio 2023 Chi non ha pagato entro l’ultima scadenza del 2022 secondo il previgente piano di rateazione agevolata, adesso può presentare domanda di adesione alla nuova Rottamazione-quater, entro il 30 aprile 2023, anche per debiti già ricompresi in precedenti “Rottamazioni”. In tal caso la “Comunicazione” che Agenzia delle entrate-Riscossione invierà entro il 30 giugno 2023, ricalcolerà gli importi dovuti, eventualmente anche di quelli nel frattempo annullati dallo “Stralcio”dei debiti fino a mille euro in programma il prossimo 31 marzo.

Ammessi alla Rottamazione-quater è anche a coloro i quali si erano affrettati a mettersi in regola per fine dicembre, salvo poi riscontrare malfunzionamenti dei servizi di pagamento tramite la piattaforma AdER a causa della gran mole di accessi.

Le FAQ sulla Rottamazione quater

Per tutte le informazioni relative alla casistica dei decatudi dalla precedente Definizione agevolata che vogliono adesso accedere alla Rottamazione-quater, l’Agenzia delle Entrate Riscossione ha aggiornato le FAQ sulla tregua fiscale.

Entri privati con cartelle rottamabili

Sanatoria cartelle: elenco casse 9 Febbraio 2023 Non solo: sono anche comunicati gli enti privati che hanno aderito alla Rottamazione 2023 deliberandolo entro il 31 gennaio, che nello specifico sono:

CNPA FORENSE – Cassa Nazionale di previdenza ed assistenza degli avvocati ,

, ENPAB -Ente nazionale di previdenza ed assistenza dei biologi ,

, CNPR – Cassa dei ragionieri ,

, ENPAV -Ente nazionale di previdenza ed assistenza dei veterinari

INPGI “GIOVANNI AMENDOLA” – Istituto nazionale di previdenza ed assistenza dei giornalisti italiani.

NB: Entro il 27 febbraio 2023 è attesa la conversione in legge del Decreto Milleproroghe, nella cui versione emendata è previsto lo slittamento al 31 marzo 2023 per l’emanazione di una delibera di disapplicazione stralcio parziale o applicazione volontaria di stralcio totale.