Ravvedimento speciale 2023: calcolo sanzioni e interessi legali

Ravvedimento speciale 2023: ecco tutti i casi in cui è possibile applicare la sanzione ridotta al minimo editale e con quali interessi pagando a rate.

Il ravvedimento speciale concesso dalle misure di tregua fiscale contenute nella Legge di Bilancio ((commi da 174 a 178, legge 197/2022), consiste nel pagamento di un diciottesimo del minimo edittale per le sanzioni, a cui si aggiungono l’imposta e agli interessi dovuti.

Si tratta dunque di una deroga al ravvedimento operoso ordinario, decisamente più conveniente.

Rottamazione violazioni, accertamenti e liti: istruzioni dal Fisco 27 Gennaio 2023 Il ravvedimento speciale non richiede un provvedimento attuativo, quindi si può già utilizzare. Nei casi in cui si fosse già iniziato a pagare a rate, non c’è però diritto al rimborso.

Si paga in un’unica soluzione entro il 31 marzo 2023 oppure in massimo 8 rate, versando la prima rata entro lo stesso termine, contestualmente alla rimozione delle irregolarità. Pagando a rate, scattano – a partire dalla seconda – interessi del 2% annuo. Le scadenze di pagamento sono il 30 giugno, il 30 settembre, il 20 dicembre e il 31 marzo di ciascun anno.

Il ravvedimento speciale 223 si applica alle violazioni per dichiarazioni validamente presentate relative al periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2021 e ai precedenti. Sono ammesse le violazioni sostanziali dichiarative e quelle prodromiche alla presentazione della dichiarazione.

Sanatoria fiscale: guida per ogni irregolarità 1 Febbraio 2023 Se il contribuente non ha ricevuto comunicazioni dal Fisco e vuole comunque mettersi in regola, può farlo pagando sanzioni ridotte (un diciottesimo del minimo), così come avviene se ha ricevuto verbali o avvisi di accertamento e sceglie di rinegoziare il dovuto con l’Agenzia delle Entrate.

NB: La misura non va confusa con la ​sanzione per invio tardivo della dichiarazione dei redditi. La dichiarazione tardiva è soggetta a sanzione fissa di 250 euro, che può essere ridotta a 1/10 (25 euro) tramite ravvedimento operoso e contestuale regolarizzazione (invio del Modello) entro 90 giorni dalla scadenza del 28 febbraio 2023. Superati i 90 giorni scatta una sanzione tra il 120% e il 240% delle imposte dovute, con un minimo di 250 euro e non si può più ricorrere al ravvedimento operoso.

Con la rottamazione degli atti del procedimento di accertamento (commi 179-185, legge 197/2022), le sanzioni sono ridotte a un diciottesimo del minimo editale ed il debito complessivo si può diluire in 20 rate, applicando in questo caso gli interessi al tasso legale del 5%.