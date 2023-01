Saggio interessi legali al 5% su contributi omessi, pensioni e TFR

Si tratta di una prerogativa ministeriale, in aedeguamento all’inflazione. Lo scorso anno il saggio valeva l’1,5% e l’anno precedente appena lo 0,o1%. Quest’anno si paga l’effetto domino del caro prezzi e del conseguente aumento del costo del denaro come politica monetaria di contenimento della deriva inflazionistica.

Contributi INPS: aumento interessi su rate e sanzioni 19 Dicembre 2022 In base al suo saggio, l’INPS procede ad applicare il nuovo tasso di interesse alle somme aggiuntive dovute per omesso o ritardato versamento dei contributi previdenziali e assistenziali. Nello specifico, si applica ai contributi con scadenza di pagamento a partire dal 1° gennaio 2023 mentre, per le esposizioni pendenti al 1° gennaio, invece, il calcolo degli interessi dovuti è effettuato secondo i tassi vigenti alle rispettive decorrenze (Allegato n. 2). La regolarizzazione avviene tramite ravvedimento operoso, con termine di prescrizione delle pendenze di 5 anni (prescrizione breve)

In merito agli interessi legali relativi alle prestazioni pensionistiche e previdenziali, il nuovo saggio di interessi legali si applica alle somme poste in pagamento a decorrere dal 1° gennaio 2023 e a pensioni, TFR e TFS messe in pagamento dalla stessa data. In pratica, la misura del nuovo interesse del 5% si applica alle prestazioni pensionistiche e di fine servizio o rapporto con decorrenza dal 1° gennaio.