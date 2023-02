Fattura Elettronica e imposta di bollo, scadenze di febbraio

Scadenze fiscali 2023: primo appuntamento per il versamento dell’imposta di bollo relativa alle fatture elettroniche emesse nel quarto trimestre 2022.

Si avvicina la scadenza per il versamento dell’imposta di bollo relativa alle fatture elettroniche emesse nel corso del quarto trimestre 2022, fissata per il 28 febbraio 2023.

Forfettari senza fattura elettronica forfettari nel 2023: ecco quando 3 Gennaio 2023 L’imposta di bollo per le e-fatture deve essere pagata secondo le scadenze stabilite dalla normativa vigente, che prevede l’ultimo giorno del mese di febbraio come termine ultimo per il versamento relativo al quarto trimestre 2022. Secondo la tabella annuale che riguarda il versamento dell’imposta di bollo, inoltre, la scadenza slitta al primo giorno lavorativo successivo se il termine ultimo è un giorno festivo.

Per quanto riguarda la possibilità di effettuare il versamento dell’imposta in modo cumulativo e non frazionato, come previsto dal Decreto Semplificazioni, a partire da gennaio 2023 l’importo-soglia passa da 250 euro fino a 5mila euro.

Per quanto riguarda le precedenti scadenze relative al 2022, invece, se l’importo dovuto complessivamente per il 1° e 2° trimestre non superava i 250 euro, il versamento cumulativo poteva essere eseguito rispettivamente entro il 30 settembre ed entro il 30 novembre.