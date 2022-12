Pagamenti INPS: il calendario di gennaio 2023

Calendario dei pagamenti INPS di gennaio 2023: ecco le date da segnare per le pensioni, RdC, PdC, Assegno Unico, NASpI e DIS-COLL.

Il calendario dei pagamenti INPS di gennaio 2023 parte con il versamento delle pensioni, per poi proseguire con Pensione e Reddito di Cittadinanza. Non mancano i consueti appuntamenti con le indennità di disoccupazione (NASpI e Dis-Coll) e l’Assegno Unico.

Vediamo tutto in dettaglio.

Quando pagano le pensioni a gennaio 2023?

Le pensioni vengono pagate sono pagate generalmente con data valuta il primo giorno bancabile del mese. Questo significa che normalmente le pensioni vengono pagate il primo giorno del mese di riferimento, salvo che questo giorno non sia un festivo.

Per chi ritira la pensione in contanti presso gli uffici postali, tuttavia, sono ancora in vigore i calendari scaglionati sulla base dell’iniziale del cognome. Una novità che ha preso il via in durante la pandemia, per evitare assembramenti, e poi è stata mantenuta anche a fine emergenza.

Il pagamento delle pensioni di gennaio, tuttavia, prevede un’eccezione: la normativa stabilisce che eccezionalmente a gennaio, per dare tempo all’INPS di aggiornare i sistemi informatici, pensione e trattamenti assistenziali vengono pagati il secondo giorno bancabile, quindi a partire da martedì 3 gennaio 2023.

Alle Poste si partirà dai cognomi che iniziano con le lettere dalla A alla B, cui seguiranno le lettere dalla C alla D, da E a L, da L a O, da P a R e da S a Z. L’ordine esatto verrà esposto come sempre all’esterno dei singoli uffici postali del territorio.

Quando arriva la ricarica RdC e PdC a gennaio 2023?

Coloro che continuano ad aver diritto a Reddito e Pensione di Cittadinanza anche a gennaio 2023, riceveranno la ricarica della card RdC e PdC intorno al 27 gennaio. I nuovi percettori a partire dal 15 gennaio, insieme alla consegna della carta di pagamento.

L’INPS quando paga l’Assegno Unico a gennaio?

L’importo dell’Assegno Unico universale per figli a carico verrà versato ai genitori che lo hanno richiesto entro marzo tra la seconda e la terza settimana di gennaio, come avvenuto nei mesi di spettanza del 2022. Per chi ha presentato domanda a dicembre l’Assegno Unico arriverà verso fine gennaio.

L’accredito verrà effettuato direttamente sul conto corrente del beneficiario, indicato all’atto della presentazione della domanda.

Accredito NASpI gennaio 2023: quando?

A metà gennaio arriverà anche la NASpI sul conto corrente bancario o postale indicato in fase di presentazione della domanda di sostegno al reddito presentata da coloro che hanno subito un evento di disoccupazione involontaria. La data esatta di accredito dipende dal momento in cui è stata presentata la domanda stessa.

Accredito della DIS-COLL gennaio 2023: quando?

Per la DIS-COLL, indennità mensile di disoccupazione, il discorso è lo stesso della NASpI. L’accredito sul conto bancario o postale indicato in fase di presentazione della domanda viene solitamente effettuato verso metà mese, ma la data esatta cambia da beneficiario a beneficiario in base a quando è stata presentata l’istanza.

Per saperla con esattezza è possibile consultare il proprio Fascicolo Previdenziale INPS, accessibile mediante credenziali SPID, CIE e CNS.