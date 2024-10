RED Precompilato: al via il servizio INPS per i pensionati

La Campagna RED 2024 parte con una novità: i pensionati possono inviare la dichiarazione reddituale anche mediante il servizio online RED Precompilato.

Prende il via la Campagna ordinaria 2024 sulla comunicazione RED per la dichiarazione dei redditi dei pensionati, con obbligo di trasmissione della conferma dei requisiti per non per perdere la pensione nel caso in cui si tratti di un trattamento sottoposto alla prova dei mezzi.

La novità annunciata dall’INPS è che è anche disponibile il nuovo servizio online RED Precompilato in sostituzione del RED Semplificato.

Pensioni con prova dei mezzi: al via il RED Precompilato

Il RED Precompilato, previsto nell’ambito dei progetti finalizzati alla realizzazione del PNRR, semplifica l’adempimento dichiarativo dei pensionati della gestione integrata residenti in Italia, rendendo sempre aggiornati e completi i dati utili alle verifiche previste.

Fino allo scorso anno si usava il servizio INPS online Dichiarazione Reddituale – Red Semplificato). Adesso, si ricorre al modello RED precompilato, accedendo al quale ciascun utente può visualizzare la precompilazione dei dati reddituali già conosciuti dall’INPS, confermando, integrando o rettificando le informazioni.

Se non viene presentato il RED entro la scadenza annuale, l’INPS sospende la prestazione per 60 giorni e, se non si invia il modello entro i termini della campagna straordinaria, allora si perde definitivamente la pensione o prestazione.

Come e quando inviare il RED Precompilato 2024

Cumulo pensione e reddito autonomo: dichiarazione RED entro ottobre 20 Settembre 2024 Per i redditi da lavoro autonomo non cumulabili con quelli da pensione, la scadenza è fissata al 31 ottobre 2024. La dichiarazione relativa alla Campagna RED ordinaria 2024, con riferimento al reddito 2023, è invece da inviare telematicamente entro il 28 febbraio 2025.

Devono inviare il Modello RED i titolari di pensioni soggette al requisito reddituale per il loro accesso e mantenimento. Devono trasmetterlo anche i pensionati che negli anni precedenti non hanno avuto altri redditi oltre a quello da pensione ma per i quali la situazione reddituale è variata.

Il servizio RED precompilato:

è accessibile attraverso la pagina di approfondimento “La dichiarazione della situazione reddituale (RED)” presente nel sito dell’INPS;

è fruibile accedendo al portale con le credenziali CNS, SPID livello 2, CIE o eIDAS;

è supportato da una finestra di conversazione con un assistente virtuale (chatbot).

Ogni anno, lo ricordiamo, l’INPS avvia una campagna RED che si apre a ottobre e si chiude a febbraio del secondo anno successivo rispetto a quello cui si riferiscono i redditi posseduti. In questo caso, infatti, entro febbraio 2025 si dovranno dichiarare i redditi effettivi del 2023, che l’INPS aveva calcolato in via presuntiva al momento dell’erogazione della pensione.



Con la comunicazione tramite RED, si segnalano i redditi rilevanti per il ricalcolo delle pensioni soggette a vincolo. In molti casi è necessario comunicare anche il reddito del coniuge e del nucleo familiare.

Tutte le istruzioni, nel Messaggio INPS n.3301/2024.