Pensioni, riscatti, sussidi e indennità: l’INPS interroga gli utenti

Al via le candidature per essere ammessi alla pratica forense presso l’Avvocatura dell’INPS: domande fino al 31 luglio 2025.

L’INPS pianifica controlli serrati – documentali e ispettivi – per contrastare l’evasione contributiva e il lavoro irregolare eo non di qualità.

INPS: avvisi di pagamento per Artigiani e Commercianti

Avvisi bonari per artigiani e commercianti in ritardo sui pagamenti INPS 2024: chi non si mette in regola, riceverà l’addebito esecutivo.